"Не їсть, не спить, не п'є": адвокат попередила про критичний стан в'язня Кремля

Український активіст Володимир Балух, який раніше оголосив голодування в російській колонії, вже два дні не спить і не п'є воду.

Про це заявила його адвокат Ольга Дінзе, яка відвідала в'язня Кремля в колонії, передають Крим.Реалії. За її словами, Балух оголосив голодування в знак протесту порушення його права на зустріч з консулом України.

"Наразі він поки що відмовляється від вживання їжі та води. Тобто зараз він знаходиться на сухому голодованні. Природно довго на сухому голодуванні він не зможе, тому що при відмові від вживання води виникає швидке порушення роботи не тільки внутрішніх органів, але і також порушення роботи нервової системи, що пов'язано з повною втратою сну. Зараз він вже не спить взагалі вже дві доби", – розповіла Дінзе.

Адвокат додала, що сьогодні написала заяву на ім'я начальника колонії з проханням надати Балуху цілодобову медичну допомогу, а також помістити його в медичну частину.

Володимир Балух

"Європейський суд безпосередньо декларує те, що особі повинні надавати повну, комплексну допомогу, не порушуючи його права на відмову від вживання їжі. Тобто тут і медична допомога, тут і допомога інших профільних лікарів, включно психолога. У зв'язку з цим я в заяві вказала на те, що я прошу дозволити допуск до Балуха зараз лікаря судово-медичного експерта з понад 30-ти річним стажем для його попереднього огляду і обстеження", – зазначила адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL 27 червня єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії, член Правозахисної ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко повідомив, що Балух, який відбуває покарання в колонії Тверській області Росії, знову оголосив голодування.

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