Не існує! "Віруючих" в УПЦ КП попередили про наслідки

Міністерство культури України підтвердило, що Київська патріархія ліквідованої Української православної церкви припинила існування шляхом приєднання до Київської митрополії Православної церкви України.

"Священний Синод Української православної церкви (Православної церкви України) як керівний орган цього релігійного об'єднання на своєму засіданні 27 липня 2019 року (Журнал №43) прийняв рішення про припинення діяльності релігійної організації "Київська патріархія Української Православної Церкви" шляхом приєднання до релігійної організації "Київська митрополія української православної церкви (Православної церкви України)", про що було зроблено відповідний запис у "Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань", - сказано у відповідному заяві міністерства, опублікованому 31 липня.

Філарет

Таким чином релігійне об'єднання УПЦ (КП) припинило свою діяльність шляхом об'єднання і приєднання до ПЦУ, всі функції статутних органів колишнього УПЦ (КП) перейшли до компетенції відповідних керівних органів ПЦУ, які отримали всі повноваження і юридичні підстави для прийняття відповідних рішень щодо майбутнього тих релігійних організацій, які перебували в складі колишнього релігійного об'єднання УПЦ (КП).

"Будь-які спроби заблокувати процес державної реєстрації ряду релігійних організацій, що входили раніше в релігійне об'єднання з такою ж назвою і що після Помісного об'єднавчого собору прийняли рішення увійти до складу ПЦУ, можуть бути інтерпретовані як спроби втрутитися в діяльність посадових осіб, що заборонено і тягне за собою відповідальність відповідно до закону", - сказано в заяві Мінкультури.

Як повідомляв OBOZREVATEL 31 липня почесний патріарх Філарет звернувся до настоятеля Православної церкви України (ПЦУ) митрополиту Епіфанію через ліквідацію Київської патріархії. Він стверджує, що Єпіфаній не мав права приймати таке рішення, оскільки Київська патріархія УПЦ КП не входять до складу ПЦУ. Крім того, Філарет звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням "припинити беззаконня по відношенню до української церкви і захистити від рейдерства ПЦУ".

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