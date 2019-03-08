Не ховайте парасольки: синоптики уточнили прогноз погоди на 8 березня в Україні

В Україну прийшла довгоочікувана весна, яка принесла теплий циклон з опадами.

За даними Укргідрометцентру, 8 березня в західних і північних областях місцями пройде невеликий дощ, зате на решті території буде сухо.

"Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вночі в центральних і північних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі + 2 ... + 7 градусів, удень + 12 ... + 17 градусів, у східній частині вночі 0 ... -5, вдень + 4 ... + 9", – йдеться в повідомленні.

У суботу, 9 березня, переважно тепла і суха погода. У західних областях температура повітря вночі +3 ... +5 градусів, а вдень потеплішає до +12. Опадів не очікується, а вітер 7-12 м/с.

У східних областях місцями пройдуть дощі. Температура повітря вночі + 3 ... + 5 градусів, вдень до +10. У центральних областях буде сухо і тепло. Вночі +3 ... +5, вдень прогріється до +11 градусів. А на півдні вдень потеплішає до +14 градусів.

У Києві без опадів. Температура повітря вночі + 3 ... + 5. Вдень буде тепло: + 9 ... + 11 градусів. Вітер західний – 7-12 м/с.

У неділю, 10 березня, погода трохи погіршиться, хоча температура на вулиці буде комфортною. У західних областях пройдуть дощі. Вночі +3 .. +5, вдень до +12.

У східних областях також буде похмуро й сиро. Температура вночі +2... +5, вдень до +12. На півдні опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до +14 градусів. А в центрі пройдуть дощі. Температура вночі +3 ... +5, вдень +9 ... +12.

У Києві очікується похмура і сира погода. Вночі стовпчик термометра показуватиме +3 ... +5, вдень +9 ... +11 градусів. Вітер західний – 7-12 м/с.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики розповідали, що найнижча температура на вихідні буде в Луцьку. А в кінці тижня майже всю територію країни накриють дощі.

весна в Україні буде теплою, проте здивує перепадами температури. Уже в березні температура повітря підніметься до +25 градусів.

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