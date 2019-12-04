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4 грудня • оновлено в 13:43
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/ Суспільство

Не хочуть служити Путіну: в Криму оголосили полювання на призовників

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У міському військкоматі Керчі (Крим) визнали, що "відчувають труднощі" з призовом до російської армії.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook підконтрольний Кремлю глава Керчі Сергій Бороздін, придатні до строкової служби молодики активно уникають призову.

"Наразі з 1891 людини, вдалося оповістити 1535. Решта 296 осіб – з-поміж тих, хто ухиляється. З огляду на призовний ресурс міста, такі цифри є неприпустимими", – написав Бороздін.

В окупованому Криму оголосили полювання на тих, хто ухиляється від армії

В окупованому Криму оголосили полювання на тих, хто ухиляється від армії

censor.net.ua

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На його думку, однією з проблем ситуації, що склалася, є "довгостроковість проходження призовниками медогляду в лікувальних установах міста".

"Багато керчан просто не встигають до призову, а деякі навмисне затягують процес", – зазначив він.

Так званий глава Керчі повідомив, що доручив розробити дорожню карту проходження медичної комісії призовниками. Водночас він нагадав, що ухилення від призову карається штрафом або примусовими роботами, арештом і навіть позбавленням волі на строк до двох років.

Як писав OBOZREVATEL, Росія у анексованому Криму створює "лояльний блок населення", поступово заміщуючи місцевих жителів прибулими росіянами.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
РаСеяне!Всем спасать РЯДОВОГО ШАМСУТДИНОВА!Довели парня ваше офицерье и "деды"!Пикеты устраивать нужно,а вы прячетесь и тусуетесь здесь, бараны с овцами!Вот,и крымские родители наслышаны об этом.Прячут своих детей и правильно делают!
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
К Денис, "доганяйте"-вы!
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
К Денис, а "рядом" то кто с ним в карауле был?
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Су,,,,ка сколько пацанов украины в россии то от чести попасть в весеу прячется? Десятки тысяч или сотни тысяч? Лучше б молчали
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Коленваленко Лесь
Коленваленко Лесь
Чья бы корова мычала ...
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