Не хочуть служити Путіну: в Криму оголосили полювання на призовників

У міському військкоматі Керчі (Крим) визнали, що "відчувають труднощі" з призовом до російської армії.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook підконтрольний Кремлю глава Керчі Сергій Бороздін, придатні до строкової служби молодики активно уникають призову.

"Наразі з 1891 людини, вдалося оповістити 1535. Решта 296 осіб – з-поміж тих, хто ухиляється. З огляду на призовний ресурс міста, такі цифри є неприпустимими", – написав Бороздін.

В окупованому Криму оголосили полювання на тих, хто ухиляється від армії censor.net.ua

На його думку, однією з проблем ситуації, що склалася, є "довгостроковість проходження призовниками медогляду в лікувальних установах міста".

"Багато керчан просто не встигають до призову, а деякі навмисне затягують процес", – зазначив він.

Так званий глава Керчі повідомив, що доручив розробити дорожню карту проходження медичної комісії призовниками. Водночас він нагадав, що ухилення від призову карається штрафом або примусовими роботами, арештом і навіть позбавленням волі на строк до двох років.

Як писав OBOZREVATEL, Росія у анексованому Криму створює "лояльний блок населення", поступово заміщуючи місцевих жителів прибулими росіянами.

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