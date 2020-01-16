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16 січня • оновлено в 12:48
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Не хочуть "русского міра": звільнений боєць ЗСУ розповів про життя людей у "ДНР"

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В окупованому Росією Донецьку люди не підтримують "русскій мір" і чекають на повернення в Україну.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів звільнений з полону "ДНР" український військовий Богдан Пантюшенко.

Українець зазначив, що на початку війни на Донбасі були ті, хто повірив російській пропаганді і чекав на входження до складу РФ. Однак приблизно через два роки війни стало зрозуміло, що люди стали заручниками чиїхось інтересів.

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"В 2016 році я тих, хто мріють про "русский мір", вже практично не зустрічав. Зараз зарплата у 19 тисяч рублів (близько 7 438 грн) в Донецьку вважається хорошою, а є ті, хто отримує і 3,5 тис. руб. (1 370 грн) або мінімальну пенсію – 4 тис. руб. (1 566 грн)", – розповів Пантюшенко.

Військовий повідомив, що до лав "армії "ДНР" вступають ті, хто не може знайти іншу роботу в регіоні

"Люди так розчарувалися, що вже у 2018 році один охоронець у Донецькому СІЗО шепнув мені: "Я прийшов сюди працювати, бо більше влаштуватися ніде не зміг. Я вже чекаю, пацани, коли ви сюди прийдете, і звідси піде "русский мір", – пояснив він.

Богдан Пантюшенко

Богдан Пантюшенко

Україна Молода

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня 2019 року відбувся великий обмін полоненими між Україною та самопроголошеними "Л/ДНР", в ході якого терористам були передані фігуранти гучних розслідувань. В Україну повернулися 76 осіб.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Обмін полоненими Війна на Донбасі
Місце
Україна Донецьк
Теги
Донбас ДНР Новини ДНР
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Пантюшенко или Пантюшин?
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Виня Ксения
Виня Ксения
Русинов Алексей, у тебя проблемы со зрением? Где ты увидил Пантюшина?
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