"Не хочу, щоб мені диктували, з ким дружити!" Комаровський вибухнув через російську мову, українці обурені

Держава визначає, з ким можна "дружити" українцям, а це не припустимо.

Таку думку висловив у програмі "Рандеву" Яніні Соколової популярний лікар-педіатр Євген Комаровський, кажучи про статус російської мови в Україні. За його словами, цього не повинно бути в сучасному світі.

"Має право Сергійко прийти в кінотеатр, де він буде дивитися фільм російською? Має право?! Чому в Німеччині я цілий день слухаю радіо англійською мовою? Чому?" - обурився він.

Євген Комаровський

Журналістка йому нагадала, що у нас є радіо російською мовою, яке можна слухати в інтернеті.

"Ні, у нас є квоти! Це ж ти вже за мене вибрала! А я хочу вибирати сам!", - відповів він на це.

"Я не хочу, щоб в 21 столітті мені хтось диктував, з ким дружити! Мені диктує держава!" - заявив він на зауваження, що йому ніхто не забороняє говорити в центрі Києва російською.

У коментарях до анонсу передачі з уривком інтерв'ю українці обурені такою позицією лікаря і виступають за українську мову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомого педіатра розкритикували через слова про те, що той готовий сходити з Путіним на риболовлю і там вирішити питання конфлікту на сході України.

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