Не готові до коронавірусу? Як Україна бореться з хворобою та чому приїхали експерти ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я відправила спеціальну місію в Україну. Причина – зафіксовано перший випадок коронавірусу в Чернівцях.

Саме ця група експертів із ВООЗ допоможе українській владі організувати протиепідемічні заходи, проконсультувати лікарів і підготувати майданчик до можливого поширення недуги. При цьому вітчизняне МОЗ виявилося багато в чому не готовим до проблем, а вже ексміністерка відомства Зоряна Скалецька взагалі 2 тижні пробула в обсервації у Санжарах.

Чому в ВООЗ вирішили підстрахуватися, відправивши до нас експертів і як Україна готується зустріти COVID-19 – у матеріалі OBOZREVATEL.

В Європі вирішили не ризикувати і допомогти Україні

Європейське відділення ВООЗ ще 6 березня опублікувало повідомлення, що в Україну, Азербайджан і Чорногорію вирушають експерти організації. В опублікованому пресрелізі зазначено, що фахівці допомагатимуть вітчизняним медикам готуватися до можливої епідемії.

Паралельно з цим вже на наступному тижні в країну приїде місія, яка займатиметься лабораторними дослідженнями. Таку інформацію підтвердив в.о. генерального директора "Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України" Ігор Кузин під час брифінгу ще 4 березня.

"Очікуємо місію з питань лабораторної діагностики для максимально можливого розширення діагностичних методів на рівні кожного регіону України", – наголосив Кузін.

Загалом це позитивний сигнал і будь-яка підтримка в боротьбі з вірусом Україні в плюс. З іншого боку – європейські фахівці явно стурбовані ризиками поширення вірусу у 38-мільйонній країні. І для цього є вагомі причини.

Карта розповсюдження вірусу по всьому світу:

Що робить влада, щоб захистити українців від вірусу?

Це одне з найважливіших питань на сьогодні. Сказати, що Міністерство охорони здоров'я або Рада нацбезпеки і оборони нічого не роблять, не можна.

Ще у другій половині лютого був призначений головний санітарний лікар України, ним став Віктор Ляшко. За його словами, в країні є 12 000 ліжок в інфекційних стаціонарах, близько 2 тисяч лікарів-інфекціоністів, близько 5000 осіб середнього медичного персоналу, що працює в інфекційних лікарнях, та інфекційні бокси.

Також є тест-системи, їх близько тисячі. Вони також передані від Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Близько 105 тестів будуть використані для перевірки евакуйованих з Уханя українців протягом двотижневої обсервації в санаторії в Нових Санжарах. З 882 тих, хто залишився, частину планують доправити в районні лабораторії, щоб зменшити витрати часу на доставку зразків.

Однак, приклад в депутаом від ОПЗЖ Олегом Волошиним, який в кінці люті поспілкувався з хворим на коронавірус французьким депутатом Жаном-Люком Рейтцером, показав, що робота з тест-системами у нас організована досить погано. Результат розширених тестів Волошин мав би чекати з п'ятниці, 6 березня до вівторка, 9 березня, поки не закінчаться вихідні. Тільки за наполяганням влади в особі МОЗ та РНБО лабораторія провела аналізи під час свят. Але такий графік роботи під час загрози епідемії коронавіруса не прийнятний.

До того ж, багато областей скаржаться на те, що до них тести на коронавірус так і не надійшли, все знаходиться в Києві. Все це затягує і ускладнює процедуру встановлення остаточного діагнозу.

У МОЗ також повідомляють, що ведуть роботи з інформування українців, – створили окремий бот у Telegram. Там дають всю необхідну інформацію про ситуацію з коронавірусом в Україні.

Не всі лікарні готові до прийняття пацієнтів

З іншого боку – відверті проблеми і недоліки також є.

По-перше, вже ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька два тижні пробула в обсервації у Нових Санжарах разом із евакуйованими з Уханя українцями. Як виявилося, до такого кроку її особисто підштовхнув президент Володимир Зеленський.

Незважаючи на те, що Скалецька регулярно проводила наради в режимі онлайн, очевидно, що повністю виконувати свої обов'язки вона не могла. І як би абсурдно це не звучало, але глава МОЗ у пік поширення небезпечного вірусу замість регулярної роботи, комунікації з відомствами і перевірками по всій Україні – два тижні сидить в одній будівлі.

По-друге, не всі вітчизняні лікарні готові прийняти хворих на таку складну недугу. І це проблема не тільки нинішньої влади, але і всіх попередніх.

Наприклад, у Чернівецькій інфекційній лікарні, куди і відправили першого офіційно зараженого на коронавірус, в палаті стоять старі ліжка. "Ізольована" вона старими, ще радянськими дверима. Стіни, обладнання – ймовірно, ще радянських часів. І така ситуація, очевидно, не тільки в цьому медзакладі.

Інфекційна лікарня в Чернівцях, де утримується хворий на коронавірус

Інфекційна лікарня в Чернівцях, де утримується хворий на коронавірус

МОЗ розробило спеціальну інструкцію на випадок появи коронавіруса. Так до пацієнта з підозрою на цю хворобу повинна виїжджати швидка зі спеціальною бригадою, одягнена в захисні костюми.

Але навіть в столиці, де місцева влада робить багато для підготовки до можливого приходу коронавіруса, таких бригад тільки дві. У них тільки 25 костюмів, 100 збираються закупити.

У столиці дві лікарні прийматимуть хворих на коронавірус. Це Олександрівська і 4-а лікарня. Якщо в Олександрівській інфекційне відділення відремонтовано, то в 4-й лікарні всього 6 палат, оснащені необхідним обладнанням. А будівля побудована в 50-х роках минулого століття.

В областях для прийому людей з підозрою на коронавірус виділені палати в обласних інфекційних лікарнях. Їх обладнання та стан залишає бажати кращого. І, звичайно ж, вони не розраховані на прийом великої кількості пацієнтів.

У Китаї і деяких інших країнах для лікування хворих COVID-19 і утримання на карантині підозрюваних в тому що вони хворі, спеціально побудували нові корпуси лікарень. Звичайно, в Україні, як і в інших країнах такої можливості немає. В Італії, наприклад, влада тільки що прийняли рішення віддавати під утримання хворих приватні готелі. Чи зможе Україна зробити таке ж? Сумнівно, оскільки навіть в санаторій в Санжарах евакуйованим із Уханя довелося пробиватися з допомогою поліції. А місцева влада однієї з областей навіть примудрилася не дозволити літаку з Китаю сісти на їх аеродромі.

Загалом українська влада ставиться до проблеми коронавірусу як до піар-акції. Незважаючи на серйозні заяви топчиновників про необхідність скасувати масові зустрічі або зайвий раз не вітатися за руку, президент їде в Санжари і публічно обіймається з тими, хто перебував у обсервації.

Така вибірковість, а місцями і недбалість, може дорого коштувати владі. А з огляду на слабку медицину і просто непідготовлені інфекційні лікарні – під удар можуть потрапити і прості українці.

Поки невідомо, чим закінчиться епідемія хвороби по всьому світі, коли буде знайдено вакцину і як запобігти захворюванню – влада повинна не піаритися на цій темі, а бити у дзвони і максимально концентрувати увагу на закупівлю медикаментів, підготовці спеціальних боксів і цілих відділень для потенційно заражених.

Що наразі відомо?

Станом на суботу, 7 березня, у світі зафіксовано понад 100 тисяч випадків захворювання коронавірусом COVID-2019. За добу кількість заражених зросла на 4 807 осіб.

Померли 143 заражені. Про це свідчать дані онлайн-карти поширення захворювання Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Хопкінса в США.

Так, коронавірус підтвердили у 102 188 осіб. При цьому від початку спалаху захворювання померли 2 491. Вилікуватися від смертельного вірусу вдалося 57 389 особам.

В Україні офіційно відомо про 1 випадок зараження вірусом.

Найбільше заражених наразі зареєстровано в Китаї – 80 651, померли 2 959. У Південній Кореї зареєстровано 6 767 хворих, померли 44 особи, в Італії – 4 636, померли 197, в Ірані – 4 747, померли 124, в Німеччині кількість тих, хто заразився, зросла до 684. У В'єтнамі повідомили про вже 18 інфікованих вірусом.

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