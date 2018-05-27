"Не гостинні": донеччанка напала на випускницю у Львові

У Льовове літня жінка напала на 11-класницю, коли та святкувала свій шкільний випускний.

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook користувачка Вікторія Бущева, інцидент стався після урочистостей із випускниками 55-ї школи.

"Дівчинка розмовляла по телефону... І саме в цей час, власне, до неї (припускаю, що саме через те, що її обличчя було відкрите, а решта дівчат опустили голови), ні з того ні з сього, підходить літня жінка та пшикає дитині в обличчя з перцевого балончика", - сказано в повідомленні Бушевої.

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У результаті випускниця втратила свідомість і впала, а коли піднялася, то не могла говорити та протягом перших хвилин навіть дихати через алергію.

"У цей час та "прощай молодість" нітрохи не поспішаючи, посміхаючись пішла собі в магазин купити ковбаски", - додала Бушева.

Небайдужим очевидцям вдалося затримати бабусю, проте вона сказала, що вона взагалі не в курсі, про що мова, і що її всі тут "невідомо за що ображають".

"Тоді ми викликали поліцейський патруль, а вона постійно повторювала, що наші діти невиховані, що вони її обзивали. Потім сказала, що вона застосувала балончик, тому що дівчинка нібито лаялася на неї нецензурними словами. Потім знову заперечила, що має балончик", - згадує події жінка.

"Все це говорилося виключно російською, з особливим презирством і насмішками. І що все населення Львівщини є хамами й не виправдали її сподівань на те, що тут "гостинні люди", - додала вона.

З'ясувалося, що бабуся, яка нападала на випускницю, 1943 року народження, родом із міста Донецьк, приїхала до Львова з окупованої території.

"Затриману відпустили і тепер, можливо, її чекає суд, де максимальне покарання за такий вчинок - це адмінштраф. А що стосується постраждалих, то їм виписали адміністративні попередження: мамі за неналежне виховання неповнолітньої дитини, а дівчині нібито за нецензурну лайку, - підсумувала Вікторія Бущева.

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