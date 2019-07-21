"Не думав, що Епіфаній такий!" Філарет розкрив "правду" про митрополита

Почесний патріарх Філарет розповів, що не сумнівався в кандидатурі митрополита Епіфанія на пост глави ПЦУ, однак пізніше змінив свою думку.

"Я не думав, що Епіфаній такий, яким він опинився після того, як став предстоятелем. Я йому довіряв повністю і його висував. І він дуже швидко піднявся по ієрархічній драбині", - зазначив він в інтерв'ю "Сегодня".

Патріарх нагадав, що намітив його своїм наступником давно, тому і в статут УПЦ КП внесли статтю про намісника патріарха.

Епіфаній і Філарет прес-служба ПЦУ

"Для чого я вніс цю статтю в статут на Помісному соборі? Щоб після моєї смерті не було боротьби між архієреями - хто буде місцеблюстителем. Зазвичай буває боротьба. Так ось для того, щоб її не було, я і придумав статтю про наміснику патріарха, який, згідно статуту, після смерті автоматично стає місцеблюстителем. Але! Місцеблюститель не є предстоятель і не є патріарх. Потім собор обирає патріарха. Таким намісником я обрав митрополита Епіфанія", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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