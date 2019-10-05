"Не думала головою!" Скандал з витівкою підлітків на кладовищі отримав несподіваний поворот

У мережі з'явилося відео з вибаченнями дівчини-підлітка, яка влаштувала шоу на кладовищі і знімала це на відео.

У зверненні, яке опубліковане на сторінці спільноти "Київ Оперативний" у Facebook, вона заявила, що розкаялася.

"Я хочу щиро вибачитися за цей вчинок, я взагалі не думала головою, що я тоді робила. Мені дуже дико соромно. Я переглядаю це і у мене виникає питання, навіщо я це зробила..." – зазначила дівчина.

Вона також звернулася до родичів похованої людини, де і відбувалися "танці".

Дівчина-підліток вибачилася за витівку на кладовищі Скріншот

"Я просто хочу вибачитися перед родичами людини, який там похований... Мені соромно, я підставила своїх рідних і близьких. Я щиро прошу вибачення у всіх", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Харковом натовп підлітків познущалася над дівчиною.

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