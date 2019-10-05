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6 жовтня • оновлено в 17:55
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"Не думала головою!" Скандал з витівкою підлітків на кладовищі отримав несподіваний поворот

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У мережі з'явилося відео з вибаченнями дівчини-підлітка, яка влаштувала шоу на кладовищі і знімала це на відео.

У зверненні, яке опубліковане на сторінці спільноти "Київ Оперативний" у Facebook, вона заявила, що розкаялася.

"Я хочу щиро вибачитися за цей вчинок, я взагалі не думала головою, що я тоді робила. Мені дуже дико соромно. Я переглядаю це і у мене виникає питання, навіщо я це зробила..." – зазначила дівчина.

Вона також звернулася до родичів похованої людини, де і відбувалися "танці".

Дівчина-підліток вибачилася за витівку на кладовищі

Дівчина-підліток вибачилася за витівку на кладовищі

Скріншот

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"Я просто хочу вибачитися перед родичами людини, який там похований... Мені соромно, я підставила своїх рідних і близьких. Я щиро прошу вибачення у всіх", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Харковом натовп підлітків познущалася над дівчиною.

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Україна
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Туман Влад
Туман Влад
Есть физика, высшая математика, астрономия, которым нужно учиться, а есть элементарные вещи, которые просто нужно понимать. Хочется надеяться, что извинения сделаны принесены искренне и через час она не будет в своей компании давить хитрую лыбу и говорить ну как я их лохов развела.
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