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/Суспільство

"Не дозволяв навіть Янукович": Зеленський втрапив у скандал із російською мовою

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У мережі розгорілися суперечки через російськомовний виступ президента України Володимира Зеленського на iForum 23 травня.

Так, на промову глави держави звернув увагу в Facebook громадський активіст Андрій Смолій.

"Просто зараз Зеленський на iForum виступає російською мовою. Такого собі не дозволяв навіть Янукович. Це не просто топтання по Конституції і мовному закону. Це перш за все топтання України. Ще ніхто не перетворював Україну на Малоросію так швидко як "обраний", – відреагував він.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Facebook Андрія Смолія

Користувачі в коментарях розділилися на два табори. Одні розкритикували Зеленського за те, що він проігнорував державну мову і заявили, що президент порушує Конституцію і законодавство. Знайшлися і ті, хто побачив у цьому інший посил – "він не ділить країну за мовою".

Зеленський втрапив у скандал із російською мовою
Зеленський втрапив у скандал із російською мовою
Зеленський втрапив у скандал із російською мовою
Зеленський втрапив у скандал із російською мовою
Зеленський втрапив у скандал із російською мовою

У свою чергу киянин Олександр Чубарук зазначив, що Зеленський говорив так, як і безліч фахівців із IT-сфери.

"Не розумію криків щодо виступу Зеленського російською на iForum – говорив тією ж мовою, що й IT-шники в основній своїй масі. Звичайно, посада президента вимагає вживання державної мови на всіх публічних подіях, але тут із Зеленським все і так ясно. Питання залишається, власне, до IT-шніків, і то риторичне", – написав він.

Думку Чубарука розділили і користувачі, що побували на форумі. За їхніми словами, на заході не було жодного стенду або виступу українською.

Зеленський втрапив у скандал із російською мовою

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на сайті президента з'явилася електронна петиція за відставку Зеленського. Її підписали понад 25 необхідних тисяч українців.

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Теми
Закон про мовиМовний скандал
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
російська мова
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Камоцкий Владимир
Камоцкий Владимир
Казаться умным и быть умным - это совсем разные вещи. Зеленскому кажется.
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Вальцман Козак
Вальцман Козак
Украинцы - нация, идеей которой является ложь самим себе. Как в случае с русским языком, к примеру. Делают вид, что борются с языком, на котором разговаривают ВСЕ. Именно ВСЕ. Даже самые ярые националисты-бандеровцы разговаривают исключительно на русском языке. Чтобы не быть голословным - послушайте радиоперехват переговоров боевиков нацбатальонов во время боев на Донбассе - ни одного слова по-украински. Вся наука, все высокотехнологичные производства - только на русском языке. Персонал украинских АЭС в контрактах особо предупреждается о запрете на употребление во время рабочих смен любого иного языка, кроме русского. На Украине по-украински, также как и в Белоруссии по-белорусски, разговаривает только телевизор.
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Луговской Николай
Луговской Николай
Процесс распада тела Президента,пошел...
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