"Не дозволяв навіть Янукович": Зеленський втрапив у скандал із російською мовою

У мережі розгорілися суперечки через російськомовний виступ президента України Володимира Зеленського на iForum 23 травня.

Так, на промову глави держави звернув увагу в Facebook громадський активіст Андрій Смолій.

"Просто зараз Зеленський на iForum виступає російською мовою. Такого собі не дозволяв навіть Янукович. Це не просто топтання по Конституції і мовному закону. Це перш за все топтання України. Ще ніхто не перетворював Україну на Малоросію так швидко як "обраний", – відреагував він.

Володимир Зеленський Facebook Андрія Смолія

Користувачі в коментарях розділилися на два табори. Одні розкритикували Зеленського за те, що він проігнорував державну мову і заявили, що президент порушує Конституцію і законодавство. Знайшлися і ті, хто побачив у цьому інший посил – "він не ділить країну за мовою".

У свою чергу киянин Олександр Чубарук зазначив, що Зеленський говорив так, як і безліч фахівців із IT-сфери.

"Не розумію криків щодо виступу Зеленського російською на iForum – говорив тією ж мовою, що й IT-шники в основній своїй масі. Звичайно, посада президента вимагає вживання державної мови на всіх публічних подіях, але тут із Зеленським все і так ясно. Питання залишається, власне, до IT-шніків, і то риторичне", – написав він.

Думку Чубарука розділили і користувачі, що побували на форумі. За їхніми словами, на заході не було жодного стенду або виступу українською.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на сайті президента з'явилася електронна петиція за відставку Зеленського. Її підписали понад 25 необхідних тисяч українців.

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