Не дожила 4 дні до ротації: у Херсоні попрощалися із загиблим медиком ЗСУ. Фото і відео

У середу, 3 липня, у Херсоні попрощалися із медиком ЗСУ Іриною Шевченко, яка загинула під час обстрілу санітарної машини терористами на Донбасі.

Машину швидкої допомоги з її тілом вранці зустріли на Антонівському мосту через Дніпро на в'їзді до міста, повідомляє ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Там зібралися херсонці, щоб віддати данину землячці. Сотні містян прийшли до Будинку культури, щоб попрощатися із загиблою. Як пише місцеве видання ПІК, люди на колінах зустрічали машину, в якій везли труну.

На початку війни Ірина Шевченко пройшла кілька медичних курсів, підписала контракт зі Збройними силами України і у 2015 році поїхала у зону бойових дій. Там як військовий медик вона врятувала десятки життів і загинула під час евакуації пораненого.

Прощання з Іриною Шевченко ПІК

Прощання з Іриною Шевченко ПІК

Прощання з Іриною Шевченко ПІК

"Вони вже мали бути ось 6-7 липня вдома. І ніхто не очікував, щоб стріляти у санітарну машину. Це взагалі неприпустимо. Це порушення всіх правил", — каже волонтер Галина Уманець, яка прийшла попрощатися із загиблою. Поховають Ірину Шевченко на міському кладовищі, на Алеї героїв.

"У неї постійно була одна фраза: "Все буде добре. У нас все буде добре, нічого поганого не буде". Я з нею спілкувався три або чотири дні тому по телефону. "Як у вас справи?" — "А у нас все нормально. Інакше бути не може", — розповів начальник медичної служби десантно-штурмового батальйону 79-ї бригади Ігор Осауленко.

Прощання з Іриною Шевченко ПІК

Прощання з Іриною Шевченко ПІК

Прощання з Іриною Шевченко ПІК

Прощання з Іриною Шевченко ПІК

Прощання з Іриною Шевченко ПІК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 липня терористи обстріляли "Хаммер", на якому військові медики евакуйовували пораненого з-під населеного пункту Водяне. Внаслідок прямого влучання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці. Ще двоє отримали поранення. Другий потерпілий помер у лікарні.

Пізніше стали відомі імена загиблих медиків. Це — водій "Хаммера" Сергій Майборода і радіотелефоніст-санінструктор Ірина Шевченко. За життя жінки лікарі боролися кілька годин, але врятувати її не вдалося. Вона отримала сильні опіки і вибухову травму.

2 липня у Мар'їнському районі на Донбасі терорист-снайпер знову обстріляв автомобіль медиків-волонтерів. У результаті двоє людей поранені.

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