Не дотримався ізоляції: на Сумщині чоловік заразив коронавірусом 24 особи

Суспільство 17:02, 24.04.2020 Оновлено: 17:50, 24.04.2020

У Сумській області чоловік заразив коронавірусом COVID-19 24 осіб, одна з них померла.

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Як повідомив на брифінгу заступник директора Сумського лабораторного центру Михайло Мацюк, чоловік не дотримався ізоляції після повернення з-за кордону (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ілюстрація
pixabay.com

"Людина, не подумавши, з'їздила за кордон, відпочила, і знаючи, що вона повинна бути 14 днів в самоізоляції, вирішила все-таки відвідати своїх рідних. У результаті ми отримали 6 сімейних осередків, в яких захворіло 24 людини і одна людина померла" , – розповів він.

В обласному управлінні Національної поліції з'ясовують всі обставини події і розглядають доцільність відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 24 квітня в Сумській області зафіксовано 90 випадків коронавірусу.

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