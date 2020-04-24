Не дотримався ізоляції: на Сумщині чоловік заразив коронавірусом 24 особи
У Сумській області чоловік заразив коронавірусом COVID-19 24 осіб, одна з них померла.
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Як повідомив на брифінгу заступник директора Сумського лабораторного центру Михайло Мацюк, чоловік не дотримався ізоляції після повернення з-за кордону (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Людина, не подумавши, з'їздила за кордон, відпочила, і знаючи, що вона повинна бути 14 днів в самоізоляції, вирішила все-таки відвідати своїх рідних. У результаті ми отримали 6 сімейних осередків, в яких захворіло 24 людини і одна людина померла" , – розповів він.
В обласному управлінні Національної поліції з'ясовують всі обставини події і розглядають доцільність відкриття кримінального провадження.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 24 квітня в Сумській області зафіксовано 90 випадків коронавірусу.