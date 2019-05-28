"Не доросли": українці назвали винних у руйнуванні нового моста в Києві

Українці вважають, що в руйнуванні нового пішохідно-велосипедного моста в Києві між Володимирською гіркою і Аркою дружби народів винні вандали.

Про це свідчать результати опитування на сайті OBOZREVATEL, участь у якому взяли понад 14 тисяч респондентів.

"Проблеми з новим мостом у Києві: хто винен?" – на таке запитання пропонувалося дати відповідь.

Новий міст у Києві OBOZREVATEL

Найбільше опитаних (40%) відповіли, що "українці ще "не доросли" до таких об'єктів".

На другому місці за кількістю відповідей (27%) наступний варіант: "Проектувальники і будівельники – щось не прорахували".

21% читачів видання звинувачують у тому, що сталося, владу. "Мало контролювали ситуацію", – вважають вони.

12% респондентів припустили, що міст був побудований із бракованих матеріалів. "Скло було неякісним від початку", – відповіли користувачі мережі.

Нагадаємо, новий міст тріснув втретє за два дні після відкриття, яке відбулося 25 травня. Спочатку тріснули два захисних шари, а потім ще одне скло було пошкоджено після демонтажу уламків.

Як писав OBOZREVATEL:

У Києві 24 квітня встановили завершальний прогін на пішохідно-велосипедному мосту. Остання частина конструкції поєднала Володимирську гірку і Хрещатий парк.

Довкола будівництва нового шляхопроводу спалахнули декілька гучних скандалів. Спочатку низка ЗМІ почала поширювати інформацію про те, що міст суперечить законодавству, оскільки нібито може порушити світову спадщину Софії Київської.

Пізніше швейцарські архітектори заявили, що проект шляхопроводу нібито був узятий із їхніх креслень.

Вартість споруди велосипедно-пішохідного мосту в Києві збільшилася до 419,96 мільйона гривень, що майже удвічі більше запланованої суми.

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