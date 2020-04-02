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3 квітня • оновлено в 01:09
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Не допустити сценарію Італії: в Україні готують жорстке посилення карантину

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Уряд готується до посилення карантинних заходів через коронавірус, щоб не допустити сценаріїв Італії та Іспанії.

Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Право на владу" у четвер, 2 квітня. При цьому він поки що не знає, коли буде оприлюднено постанову Кабміну.

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"Вони стосуватимуться обмеження щодо часу пересування людей на вулиці, будуть закриті всі спортивні майданчики, сквери, заборонені масові ходіння, перебування у засобах індивідуального захисту, не можна буде пересуватися навіть по двоє, якщо з тобою дитина або ти комусь допомагаєш. Це необхідно ввести.

Я вважаю, що Італія та Іспанія, де дуже розвинута медицина, зіткнулись з проблемою, з якою не стикались. Я вважаю, що вони інколи зволікали з введенням таких заходів. Я сподіваюсь, що Україна встигла з такими заходами", – розповів Степанов.

Максим Степанов

Максим Степанов

LB.ua

Як писав OBOZREVATEL, в Україні в зв'язку з карантином через коронавірус ввели заборону на перебування без масок у всіх громадських місцях. Порушникам загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков раніше заявив, що карантин в Україні триватиме мінімум два місяці.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Карантин в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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