З 2009 року в Україні лобіюють норми, пов’язані з наданням можливості вільного скидання з суден до річок суднових стічних вод на ходу. Це повністю суперечить європейским практикам і призводить до умисного погіршення екологічного стану внутрішніх водойм. Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявив народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

За його словами, зареєстрований у парламенті законопроект, що, за твердженням його авторів, передбачає посилення відповідальності за забруднення морів, поверхневих, підземних вод та джерел питної води, насправді містить злочинні норми щодо умисного погіршення стану екології внутрішніх водних шляхів.

"Лобісти проєкту багато років лобіюють можливість вільного скидання до річок суднових стічних вод на ходу. Те саме ми бачимо, починаючи з 2009 року, у всіх 7 попередніх тотожних проєктах. Цей законопроєкт, який номінально декларує посилення відповідальності за забруднення водойм, де-факто передбачає погіршення екології внутрішніх водних шляхів. Адже передбачає надання можливості вільного скидання з суден до річок суднових стічних вод. Переконатися у цьому просто, достатньо подивитися на пункти 2 і 4 Прикінцевих і перехідних положень, а саме – на зміни до 6 абзацу статті 67, а також на нову редакцію статті 102 цього проєкту", - стверджує Крейденко.

За словами заступника голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури, законопроєкт, який містить згадані норми, прямо суперечить ряду міжнародних угод, директив та резолюцій.

"Вільне скидання суднових стічних вод на ходу прямо суперечить вимогам директив Євросоюзу та Резолюції ЄЕК ООН №24, які категорично забороняють такі скидання суднових стічних вод на ходу, навіть якщо вони тричі очищені на борту. Адже реально проконтролювати, наскільки якісно проведене очищення суднових стічних вод, що скидаються на ходу, неможливо. Саме тому у країнах ЄС таке скидання категорично заборонене: стоки мають здавати до спеціальних прийомників у портах", - пояснив Крейденко.

Нардеп попереджає про те, що законопроєкт несе загрозу для екологічної ситуації в частині, де йдеться про вільне скидання суднових стічних вод на ходу посиланням на Міжнародну конвенцію по запобіганню забрудненню з суден.

"Ця конвенція застосовується на морі і спроби прив’язати її до річок є некоректними. Вимоги до скидання суднових стічних вод на морі не можуть застосовуватися для прісних вод водойм. Відомо, що майже 70% населення України користуються водою з басейну річки Дніпро як питною. А цей проєкт свідомо погіршує стан екології річок України, попри те, що Україна вже займає 125-те (зі 180-ти) місце з кількості запасів питної води на душу населення. До того ж, не всі споживачі вод Дніпра мають необхідні очисні споруди", - підкреслив Крейденко.

За його словами, через те, що серед внутрішніх водойм в Україні переважають річки озерного типу, скидання нечистот прямо у річки негативно впливає і на прибережні зони.

"Річки в Україні мають повільну течію. Тож вітер усі нечистоти зносить на береги, які одразу забруднюються. Зокрема, це відбувається на широких ділянках Дніпра, де хвилі досягають 2-х м. Тому для України надважливо затвердити за прикладом ЄС обов’язкове здавання всіх відходів із суден у портах чи терміналах до спеціалізованих комплексів зберігання і утилізації. Буду наполягати на урахуванні цієї вимоги у законопроєкті. Не допущу, щоб українські річки стали вигрібними ямами", - резюмував Крейденко.