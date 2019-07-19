"Не дочекалася покарання вбивць": стало відомо про трагедію в родині героя Небесної Сотні

У п'ятницю, 19 липня, померла дружина героя Небесної Сотні Ігоря Сердюка Ірина.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила співзасновник і редактор сайту "Небесна сотня" Аліна Бондар. Вона нагадала, що Сердюка було вбито на Кріпосному провулку, який примикає до вулиці Інститутської.

Відомо, що Ірина Сердюк довгий час боролася з онкологічним захворюванням. Жінка викладала на кафедрі "Здоров'я людини і фізична культура" Кременчуцького національного університету, обслуговувала баскетбольні матчі "Кременя".

Герой Небесної Сотні Ігор Сердюк Колаж

"Пішла до свого чоловіка, так і не дочекавшись покарання його убивць. Разом по життю. Разом на Майдані. Разом у вічності. Це дуже болить", – написала Бондар.

Прощання з Іриною відбудеться 22 липня. Про місце та час буде повідомлено пізніше.

Як писав OBOZREVATEL, у ГПУ вважають, що перших героїв Небесної Сотні Сергія Нігояна, Романа Сеника та Михайла Жизневського вбили на Євромайдані або провокатори, або переодягнені правоохоронці.

Раніше начальник управління спецрозслідування Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк заявив, що розслідування злочинів проти протестувальників у 2013-2014 роках не завершилося через відсутність підтримки з боку керівництва України.

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