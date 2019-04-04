"Не до жартів": Кириленко заявив, що РПЦ в Україні чекає реваншу Москви

Російська православна церква в Україні очікує реваншу Москви. Так віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко прокоментував її заклик до патріарха Варфоломія відкликати Томос.

Таким чином, РПЦ в Україні сподівається скасувати автокефалію Православної церкви України, написав він на особистій сторінці у Twitter.

В'ячеслав Кириленко Twitter В'ячеслава Кириленка

"В передчутті близького реваншу РПЦ в Україні закликала Вселенського патріарха Варфоломія "відкликати Томос". Тиск на Константинополь поновлюється з новою силою. Мета — скасування автокефалії, наданої Православній церкві України. Необхідна умова — зміна чинного президента. І тут не до жартів", — написав Кириленко.

У передчутті Близько реваншу УПЦ МП закликали Вселенський патріарха Варфоломія "відклікаті Томос" .Тіск на Константинополь поновлюється з новою сілою.Мета - Скасування Автокефалії, наданої Православній Церкві України. Необхідна Умова -зміна чинного Президента. І тут не до жартів - В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 4 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL 15 грудня 2018 року в Україні відбувся Об'єднавчий собор українських православних церков, який вибрав предстоятелем Православної церкви України митрополита Епіфанія. 6 січня 2019 Вселенський патріарх Варфоломій передав Епіфанію Томос про автокефалію.

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