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"Не до жартів": Кириленко заявив, що РПЦ в Україні чекає реваншу Москви

1.1тЧитати матеріал російською

Російська православна церква в Україні очікує реваншу Москви. Так віце-прем'єр-міністр В'ячеслав Кириленко прокоментував її заклик до патріарха Варфоломія відкликати Томос.

Таким чином, РПЦ в Україні сподівається скасувати автокефалію Православної церкви України, написав він на особистій сторінці у Twitter.

В'ячеслав Кириленко

В'ячеслав Кириленко

Twitter В'ячеслава Кириленка

"В передчутті близького реваншу РПЦ в Україні закликала Вселенського патріарха Варфоломія "відкликати Томос". Тиск на Константинополь поновлюється з новою силою. Мета — скасування автокефалії, наданої Православній церкві України. Необхідна умова — зміна чинного президента. І тут не до жартів", — написав Кириленко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL 15 грудня 2018 року в Україні відбувся Об'єднавчий собор українських православних церков, який вибрав предстоятелем Православної церкви України митрополита Епіфанія. 6 січня 2019 Вселенський патріарх Варфоломій передав Епіфанію Томос про автокефалію.

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Тема
Православна церква України
Особа
В'ячеслав Кириленко
Місце
Україна
Теги
РПЦТомос
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
росийских попов выплядков вон нах с Украины! смерть окупантам
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