Когда мне было 19 я, слава Богу, вовремя, прочитал книгу Кови "7 навыков высокоэффективных людей". И некоторые вещи из книги становятся с годами только яснее.

Одна из них - про то, что нужно сконцентрироваться на важных и несрочных делах.

И с каждым годом я концентрируюсь всё больше на том, чего не нужно делать, чтобы освободить время для главного.

Всегда есть важные и несрочные задачи. (Это матрица Эйзенхауэра)

Именно они самые влияющие на результат. В семье - время наедине с любимой. В бизнесе - самые прибыльные услуги и клиенты. В творчестве - самая интересная тема.

Принцип Парето 80/20 работает.

Недавно понял, что 80% дохода приносят только 20% клиентов. Это как обухом по голове остудило меня.

Вместо бега за всеми и со всеми я концентрирую внимание на 20%. Вместо 100% всех дел по дому, я делаю только те, которые лучше всего помогают в семье

А остальное не бросаю, но обязательно делегирую.

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И так во всем.

Теперь планированию недели я уделяю еще больше времени, чтобы выделить самое важно и поставить его на 1 место. А потом уже как робот, не особо думаю, а просто выполняю запланированное.

А все срочное - делать в промежутках между важным.

И теперь для меня важнее что я "не буду делать", чем то, что я "буду делать". Тогда приоритеты становятся яснее.