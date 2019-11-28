"Недарма унітази демонтували": у мережі показали страшні реалії життя в Росії

У мережі показали страшні кадри з однієї із російських лікарень у Красноярську. Місцеві жителі обурені жахливим станом приміщень і байдужим ставленням чиновників.

Моторошним відео з медичної установи поділився у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Там, на стінах із обдертою фарбою і плиткою, що обвалилася, можна побачити цвіль і тріщини, підлога повністю обшарпана, замість дверей – отвори, з яких стирчать цеглини. Також десь на дерев'яних брусках примостилася ванна, а поруч із нею висять оголені дроти.

У мережі показали страшні кадри з російської лікарні у Красноярську Пікабу

Як виявилося, першою моторошні знімки виклала в соцмережі одна з жительок Красноярська. Це не кадри із якогось фільму жахів, а дійсно реальні умови у відділенні пульмонології 20-ї лікарні міста. Водночас, як зазначає місцеве видання "Комсомольская правда", яке поспішило звернутися по коментарі до начальства медустанови, на фото нібито зображений ремонт.

Умови у відділенні пульмонології 20-ї лікарні Красноярська Пікабу

Щоправда, судячи з відео, опублікованому зокрема й офіцером ЗСУ, на ремонт це схоже мало. Адже в такому разі лікарню мали б закрити. Однак на ролику чітко видно, що вона працює, а моторошними приміщеннями спокійно ходять пацієнтки з маленькими дітками на руках і медперсонал.

Умови у відділенні пульмонології 20-ї лікарні Красноярська Скриншот із відео

"Красноярськ, лікарня номер 20. Не дивно, що вони навіть унітази з українських кораблів демонтували. Ось така реальність запорєбріком", – прокоментував Штефан.

Умови у відділенні пульмонології 20-ї лікарні Красноярська Пікабу

Умови у відділенні пульмонології 20-ї лікарні Красноярська Пікабу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Орську Оренбурзької області (Росія) в одній із лікарень пацієнтку на ношах розмістили просто у коридорі на підлозі. Кадри, які сколихнули громадськість, з'явилися у мережі.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.