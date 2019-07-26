"Не даремно любить День перемоги": Соколова довела, що Путін – це Гітлер

Українська журналістка Яніна Соколова жорстко пройшлася по президенту Росії Володимиру Путіну, назвавши його переродженням Адольфа Гітлера.

Таку паралель вона провела в своєму шоу "Вечір з Яніною Соколовою", аналізуючи скандальний виступ російського режисера Карена Шахназарова на пропагандистському кремлівському телебаченні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У ньому він визнав, що українці і росіяни не є єдиним народом і навів приклад Австрії та Німеччини. Шахназаров зазначив, що незважаючи на те, що Гітлер здійснив аншлюс Австрії, а німці та австрійці в той час сприймалися як єдине ціле, зараз все кардинально змінилося.

"Виходить, не так вже й складно помітити, що Путін поводиться один в один як Гітлер. Прямо настільки, що є відчуття, що Путін – це механічний голем, у якого в пузі акваріум з живим мозком Гітлера. Думаєте, чому Путін постійно п'є зі своєї склянки? Тому що там формальдегід з глюкозкою, щоб Адик не зсихався, а продовжував генерувати свої ї*ануті ідеї", – жартує телеведуча.

Путін і Гітлер

"Якось Адольф знудьгувався за батьківщиною і тріснув пивка. Так його 130-річну звивину так коротнуло від "Балтики-9", що він здуру призначив механічного голема з мозком своєї вівчарки президентом! Після цього Шойгу спить з наганом – боїться, що Гітлер трісне шнапсу, пересадить в нього Єву Браун і розлучиться. Ви думаєте, чому Путін не любить Порошенка, Гройсмана, Зеленського і Коломойського? Думайте. Думаєте, чому він так любить День перемоги і щорічний парад на Красній площі?" – продовжила Соколова стібатися над Путіним і його нездоровою любов'ю до пропагандистських дійств.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соколова зняла яскраву замальовку, в якій в образі Адольфа Гітлера привітала росіян з прийдешнім Днем перемоги. Зокрема, вона провела паралелі між нацистською Німеччиною і путінською Росією і дійшла висновку, що вони практично нічим не відрізняються.

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