Не дали грошей: у Харкові повісився 12-річний школяр

У Харкові 12-річний Василь Шептуха покінчив життя самогубством через те, що батьки не видавали йому грошей на кишенькові витрати.

Дитину знайшов батько у петлі 20 березня. Хлопчик залишив передсмертну записку, де написав, що втомився. Про це повідомляє "Місто Х".

У школі №72 розповіли, що не було ніяких передумов до подібних дій з боку Шептухи. Його назвали життєрадісною дитиною. Відзначається, що Василь займався спортом, був фізоргом класу, з усіма дружив.

"Хлопчик дуже любив свого батька. І те, що причиною самогубства називають брак грошей - це дуже дивно. Я не можу сказати, що Вася в чомусь потребував

- був нагодований, одягнений, всі заходи та екскурсії батько завжди оплачував", - повідомила директор школи Галина Богач.

Вона зазначила, що педагоги намагалися з'ясувати причину відчайдушного кроку дитини.

"Навчався він добре, напередодні писали контрольні - він отримав 10 балів. Діти його любили, тому через нестачу уваги однолітків він теж не міг таке вчинити. Вася був дуже активним, з дитинства грав у футбол, був капітаном футбольної команди", - повідомила директор.

Як повідомляв "Обозреватель", в лютому на Дніпропетровщині повісився 14-річний хлопчик.