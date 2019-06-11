Не дала заарештувати Саакашвілі: у Києві звільнили скандальну суддю

Вища рада правосуддя звільнила суддю Печерського районного суду міста Києва Ларису Цокол, яка в грудні 2017 року відмовила в арешті колишнього губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі.

Рішення було ухвалено на засіданні ВСП у вівторок, 11 червня, повідомляє прес-служба органу.

"Вища рада правосуддя вирішила звільнити Цокол Ларису Іванівну з посади судді Печерського районного суду міста Києва у відставку", – сказано в повідомленні.

Лариса Цокол Громадське

Відзначається, що, найімовірніше, суддю відправили у відставку тимчасово, лише на 6 місяців.

Відзначимо, Цокол також відома тим, що виступала суддею ще в кількох гучних процесах.

Так, вона вирішила відправити під домашній арешт тодішнього лідера партії УКРОП Геннадія Корбана. Була учасницею гучного процесу щодо нардепа Ігоря Мосійчука, але сторона захисту домоглася її відсторонення.

Лариса Цокол

Одне з найбільш скандальних рішень Цоколь ухвалила ще в 2004 році. Тоді вона скасувала постанову про відкриття кримінального провадження проти генерала Олексія Пукача, якого звинувачували у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Додамо, що в підсумку Пукача все-таки засудили за цей злочин у 2013 році.

За інформацією ЗМІ, наприкінці 2015 року в Києві вбили чоловіка Цокол, випустивши в нього вісім куль у під'їзді.

Лариса Цокол і Міхеїл Саакашвілі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2018 року Цокол була відсторонена від роботи, через що десятки адвокатів і громадських діячів почали збір підписів на її підтримку. Акцію назвали "адвокатським майданом".

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