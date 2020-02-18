"Не дай Боже, захворіємо": під Тернополем влаштували агресивну блокаду проти коронавірусу

У селі Микулинці, Тернопільська область, місцеві жителі виступили проти того, щоб у санаторій "Медобори" помістили евакуйованих українців із Китаю.

У вівторок, 18 лютого, відбулося екстрене засідання селищної ради, де змусили керівника санаторію Василя Мартинюка написати відмову від приймання пацієнтів, повідомляє "Тернополяни".

На зустрічі з селянами також був присутній голова обласної поліції Олександр Богомол і представники Міністерства охорони здоров'я. Мартинюк підтвердив, що спілкувався з представниками Кабміну щодо розміщення евакуйованих. Однак депутати селищної ради виступили категорично проти їхнього перебування в санаторії.

Засідання біля сільради Тернополяни

"Є влада, яка повинна ухвалювати рішення для захисту інтересів громадян. Ми повинні підтримати лад в області й докладемо до цього максимум зусиль. На будь-які рішення будемо реагувати, на провокаторів – теж. Ми повинні бути свідомими та не допустити порушень закону", – пояснив Богомол.

Блокада проти заселення евакуйованих із Китаю Тернополяни

Блокада проти заселення евакуйованих із Китаю Тернополяни

Водночас на під'їздах до села були облаштовані блокпости, щоб у санаторій не завезли хворих.

"Ми готові стояти тут не тільки вдень, а й вночі. Ми не допустимо, щоб, не дай Боже, захворіли наші діти або рідні", – повідомили виданню "20 хвилин" селяни.

Додамо, що за інформацією видання "Тернополяни", Тернопільська ОДА – єдина з адміністрацій, що не відхилила пропозицію українського уряду прийняти на карантин осіб із Китаю.

Блокада проти заселення евакуйованих із Китаю Тернополяни

Блокада проти заселення евакуйованих із Китаю Тернополяни

Блокада проти заселення евакуйованих із Китаю Тернополяни

Блокада проти заселення евакуйованих із Китаю Тернополяни

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