Не bumaga, а papir: популярний блогер чітко пояснив різницю між російською і українською мовами

Українська та російська мови схожі, але вони дуже різні і відрізняються один від одного в багатьох відносинах.

Про це на YouTube розповів блогер-лінгвіст Поль Йоргенсен, який порівняв походження двох мов.

Автор відео відразу ж зазначає, що неправильне уявлення про схожість мов склалося через те, що в Україні широко поширена російська мова. Але при цьому багато українців володіють двома мовами. Також часто в нашій країні використовується суржик.

"Однак, незважаючи на іноді невірне розмежування між двома мовами, літературна українська і літературна російська – безперечно різні, як і повсякденна мова двох народів", – підкреслив Йоргенсен.

Він акцентував, що в своїй історії походження російська мова потрапила під монгольський вплив, а українська – під вплив Великого князівства Литовського.

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"Подивімося на лексику: російська та українська лексично родинні на 62%. Мене особисто здивувало, наскільки мала ця цифра. Адже лексична спорідненість з польською, словацькиою та білоруською мовою в українців вища, ніж з російською", – розповідав блогер.

Також Йоргенсен на конкретних прикладах пояснив лексичні, фонетичні, граматичні спорідненості і відмінності між українською та російською мовами. Наприклад, українське слово "папір" більше схоже на англійське paper, ніж на російське "папір". Також такі співзвучні слова, як "світло і свет", "неделя і неділя", "арбуз і гарбуз" хоч і схожі, але несуть інше значення.

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"Я переконаний: сьогодні ви побачили, що російська та українська – тісно пов'язані мови, які мають багато спільного, однак і багато відмінностей. Деякі з них незначні, а деякі – істотні", – підсумував лінгвіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада прийняла історичний закон про українську мову.

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