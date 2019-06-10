"Не було ніякої Росії": Цимбалюк розгромив спіч Путіна про "вигадану" Україну

Журналіст Роман Цимбалюк яскраво пройшовся по імперській промові президента Росії Володимира Путіна, в якій він по суті назвав Україну історичною вигадкою.

Українець навів йому беззаперечні факти, які доводять, що в певні періоди Росія взагалі не була присутня як держава на політичній мапі світу. Розвінчування фейків Путіна Цимбалюк влаштував у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Заявляти про те, що України не було, можна, але тоді я хочу сказати, що Росія теж була не завжди. Якщо ми згадаємо про те, коли відбулося божевільне єднання — 1654 рік — це у нас що було? Була Україна Богдана Хмельницького і Московія? Це що виходить — що не було ніякої Росії? Ну, логіка однакова", — зазначив українець.

Цимбалюк і Путін

Крім того, він звернувся до Путіна із риторичним запитанням про те, чому російські правителі так боялися будь-якого прояву українства і його боротьби за свою свободу, якщо всі нібито вважали себе росіянами.

"Дивно — якщо всі були росіянами, то чому ж тоді Катерина ІІ у 1775 році наказала знищити Запорізьку Січ? Якщо ми говоримо про релігію, тоді центр православ'я на момент цього єднання, так би мовити, я говорю про Переяславську раду, перебував у Києві. Ну, і найголовніше — мова. Якщо мова була однаковою, то чому після 1654 року Російська імперія ухвалювала мало не кожні 10 років рішення, які забороняють використовувати українську мову? Щось знову тут не клеїться", — нагадав главі країни-агресора Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін заявив, що Україна сформувалася "на краю Російської імперії". При цьому російський лідер зазначив, що українці, росіяни і білоруси нібито є одним народом і наголосив, що в свій час не було ніякої України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поклав відповідальність за війну на сході України на неї саму і отримав жорстку відповідь від Цимбалюка.

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