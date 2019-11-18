"Не буде корупції і контрабанди": у Держприкордонслужбі анонсували масштабні зміни

У новому випуску програми "Євроінтегратори" з Тетяною Поповою на ObozTV Антті Хартікайнен – Голова Консультативної Місії ЄС з реформування сектору громадської безпеки та Володимир Нікіфоренко – Перший заступник Голови Державної Прикордонної Служби України.

- ПОПОВА: Антті, перше питання до Вас. Якими питаннями взагалі займається Консультативна Місія ЄС в Україні, і скільки ваших фахівців знаходиться в Україні?

- ХАРТІКАЙНЕН: Перш за все, наша місія полягає у підтримці реформи сектору цивільної безпеки України. Це означає, що ми надаємо підтримку деяким органам, починаючи з Державної прикордонної служби, митниці, Національної поліції, Служби безпеки України, системи прокуратури.

Ми також надаємо певну підтримку Державному бюро розслідувань, Міністерству внутрішніх справ. У нас дуже широкий мандат. Наразі в нашій місії працюють понад 300 осіб, приблизно половина з них – українські фахівці, а інша половина – міжнародні радники.

- ПОПОВА: Пане Володимире, нещодавно Верховна Рада ухвалила законопроект про технічне облаштування кордону. Що він дає? Як Ви його оцінюєте?

- НІКІФОРЕНКО: Ми його оцінюємо дуже позитивно. Голосуванням у 288 голосів нас було підтримано, почуто, і для облаштування державного кордону було виділено смугу вздовж державного кордону. Як правило, це 30-50 м. Тобто не менше 30-50 м для того, щоб ми могли там робити розбудову інженерно-технічного комплексу.

Для того, щоб встановлювали прикордонні знаки. Для того, щоб ми могли будувати відповідні перешкоди для порушників кордону, спостережні вежі, сигналізаційні комплекси і т.і.

- ПОПОВА: Питання до вас обох: що включає в себе оновлена Стратегія інтегрованого управління кордонами? Як пояснити громадськості саме поняття цього інтегрованого управління?

- ХАРТІКАЙНЕН: Нова Стратегія інтегрованого управління кордонами, насамперед, сприятиме міжвідомчій співпраці, що є надзвичайно важливим. У Фінляндії ми говоримо, що, ми є дуже бідною північною країною, і нам потрібно вміти ефективно використовувати всі наші спільні ресурси. Саме це ми рекомендуємо й українцям: об’єднати ресурси відомств та ефективно використовувати задля досягнення загальних цілей.

- ПОПОВА: А чи означає це інтегроване управління кордонами, що ЄС тепер буде мати повну інформацію про перетини кордонів в Україні?

- ХАРТІКАЙНЕН: Це залежить від рішення влади України. Звичайно, зі свого боку, ми готові сприяти обміну інформацією між Україною та країнами-членами ЄС, а також між українськими органами та Європейським агентством прикордонної та берегової охорони (Frontex). І також доречно, щоб українські органи обмінювалися інформацією з Європолом, що є європейським правоохоронним органом.

- ПОПОВА: А Україна вже почала впроваджувати цей європейський механізм?

- НІКІФОРЕНКО: Ми працюємо тривалий час з розбудовою інтегрованого управління кордонами. А це є комплекс безпекових заходів задля безпечного руху через державний кордон, задля підтримання і укріплення наших зовнішньо-економічних зв’язків, торгівлі.

Це забезпечення прикордонної безпеки і забезпечення, перш за все, комфорту для людей, які перетинають державний кордон. Водночас, це певні перепони для правопорушників і злочинців, щоб вони не змогли перетинати державний кордон, щоб були затримані, і не змогли зашкодити національній безпеці.

- ПОПОВА: До речі, відносно затримки. Нещодавно, наскільки відомо, спочатку пана Гладковського зупинили прикордонники. А потім вже його забрали, здається, представники НАБУ. Яким чином відбувається ця співпраця?

- НІКІФОРЕНКО: Зазвичай, наша співпраця з іншими суб’єктами інтегрованого управління кордонами, тобто правоохоронними органами України, відбувається у спосіб, визначений законами.

Нам надаються відповідні доручення. Ми їх виконуємо і здійснюємо інші види взаємодії. Що стосується ситуації з паном Гладковським, хочу повідомити, що здійснення правового рішення, процесуального рішення щодо зазначеного громадянина приймав інший правовий орган.

- ПОПОВА: Я пам’ятаю ще одну ситуацію не з затримкою, а в цьому разі – з висиланням у 2018 році грузинського журналіста, який знімав протест групи Михаїла Саакашвілі. Цого спочатку побили, затримали, а потім вислали з країни. Зараз йому вже дозволили, звісно, в’їзд у країну. Але яким чином такі речі відбуваються?

- НІКІФОРЕНКО: Хочу сказати, що пропуск/непропуск через державний кордон здійснюється представником прикордонної служби, власне інспектором, за наявності законних підстав. Крім того, він може у ході опитування громадянина з’ясувати, що людина нещира, і насправді мета її в’їзду в Україну є іншою, аніж він заявляє.

Є відповідні процедури. І тоді цей інспектор приймає відповідне рішення: пускати, або не пропускати. Що ж стосується цієї історії, то можу припустити, що на той час це рішення могло бути політично мотивованим.

- ПОПОВА: Дякую за щиру відповідь. Ще одна ситуація, яка нещодавно відбулася, яка характеризує хорошу роботу прикордонної служби – це затримка екс-дружини пана Князєва на кордоні з Польщею з незадекларованими 650 тис. євро. Якщо можна, розкажіть, чому це відбулося? І як це відбулося?

- НІКІФОРЕНКО: Мушу Вас розчарувати. Державна прикордонна служба не затримувала цієї громадянки.

- ПОПОВА: А хто її затримав?

- НІКІФОРЕНКО: Нам стало відомо про те, що нібито вона була затримана суміжною стороною. Ми цією історією цікавилися, зверталися з відповідними запитами, на що ми отримали відповідь, що дійсно перетинали державний кордон наші громадяни, що вони дійсно були затримані. Але щодо обставин, де була затримана, де виявилися заборонені речі, якщо вони були – у нас інформації, на жаль, немає.

- ПОПОВА: Тобто наші прикордонники її пропустили, а вже польська сторона її затримала?

- НІКІФОРЕНКО: Затримана була, так, суміжною стороною.

- ПОПОВА: А які державні органи будуть задіяні в цьому інтегрованому управлінні кордонами?

- ХАРТІКАЙНЕН: Насамперед, з української сторони – це Державна прикордонна служба України, яка є надзвичайно важливим органом у цьому процесі. Також – це Митна служба. Далі – Міграційна служба, потім Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України. Також, залучаються Служба безпеки України, Нацполіція. Є певна співпраця з флотом щодо берегової охорони та морського нагляду.

- ПОПОВА: Ще цікавить мене особисто – говорю з багатьма послами, в тому числі, нещодавно говорили з послом Молдови про контрабанду. Яким чином буде відбуватися контроль контрабанди, в тому числі на кордоні з Придністров’ям? Одеса-порт, Ви згадали флот. Я думаю, що там досить серйозні контрабандні потоки, які треба зупиняти спільними зусиллями.

- ХАРТІКАЙНЕН: Звичайно, я думаю, що Стратегія інтегрованого управління кордонами, коли ми просуваємо міжвідомчу співпрацю, є дуже гарним способом боротьби з корупцією.

Потім, звичайно, ефективним інструментом боротьби з корупцією є обмін інформацією з сусідніми країнами. На митниці зараз є чудова ідея – централізувати систему митного оформлення.

Це означає на практиці, що митники на пунктах пропуску безпосередньо не мають багато роботи із оформленням товарів, що перетинають кордон. Це також - дуже ефективний спосіб боротьби з корупцією.

- ПОПОВА: А Ви думаєте, політичної волі буде достатньо для того, щоб подолати цю проблему з контрабандою?

- НІКІФОРЕНКО: Потрібні обов’язково умови і політична воля. І я можу Вам доповісти, що вона є. Уряд вживає ефективних заходів наразі, принаймні останні місяці, для подолання цієї проблеми.

Створені спільні групи, які зараз діють активно, в тому числі на ділянці кордону, яку Ви зазначали. І ці заходи дають позитивні результати. Ми, в свою чергу, посилюємо кадровий потенціал, проводимо ротацію керівного складу на усіх напрямках державного кордону.

І сподіваємося на те, що рівень корупції знизиться, а рівень протидії контрабанді буде такий, який створить там умови, і контрабанда не буде загрожувати національній безпеці таким чином, як це було донедавна.

- ПОПОВА: А як ви перевіряєте працівників?

- НІКІФОРЕНКО: Нещодавно ми запровадили новий проект формування керівного складу наших органів охорони державного кордону. Там передбачено багато речей. У тому числі особи, які зголосилися брати участь у цих конкурсних перегонах, дають згоду на поліграфічне дослідження, на перевірку персональних даних.

Тобто задіюється багато засобів і способів для того, щоб забезпечити належний рівень доброчесності, прозорості в роботі і ефективності, компетентності.

- ПОПОВА: Питання до вас обох: а у чому різниця нової Стратегії інтегрованого управління кордонів та її імплементаційного плану від минулих концепцій?

- ХАРТІКАЙНЕН: Існує багато відмінностей. Перш за все, нова Стратегія інтегрованого управління кордонами та План її реалізації базуються на останніх регуляторних правилах ЄС.

По-друге, із самого початку, до процесу підготовки документів були залучені всі відповідні відомства, та що найважливіше, саме українські органи очолили цей процес. Ми не писали ці документи для українців, ми лише радили, як це зробити.

- НІКІФОРЕНКО: Так. Ми маємо доволі хорошу історію розвитку інтегрованого управління кордонами в Україні. Вона розпочалася близько 10 років тому. І хочеться зазначити, що саме пан Хартікайнен розпочинав цю роботу, коли ще працював у місії EUBAM. Але на той час готувалися засадничі підходи.

Визначалися принципи цієї політики і схвалювалися певні концепції. І концепція була 2010 року, потім у 2015 році ми змушені були внести серйозні зміни до неї, тому що мали військову агресію на меті й інші речі – відновлення втрачених територій, відновлення контролю над державним кордоном, над усім.

А на сьогодні, як уже сказав пан Хартікайнен, ми підійшли до того, що врахували всі рекомендації Консультативної Місії. Ми скористалися досвідом проекту Twinning, який ревізував з боку Європейського Союзу наші зусилля.

Це не просто стратегія, яка була прийнята влітку цього року, а це фактично нова візія цієї роботи. І ми сподіваємося, що від цього буде певний синергетичний ефект. Тому що раніше взаємодія між суб’єктами інтегрованого управління всередині країни була дещо гіршою, аніж наша співпраця з іноземними партнерами.

- ПОПОВА: Нагадали мені попередні проекти – "Стіна". Як там проект "Стіна"? Скільки грошей витрачено, на скільки побудовано?

- НІКІФОРЕНКО: Так званий проект "Стіна" будувався, і щорічно виділялися кошти. Зокрема, 500 млн грн у минулому році, 400 млн грн – у цьому році. Ми є новою командою і керівництвом державної прикордонної служби, аналізуємо ці всі речі і хочемо, щоб інженерні споруди були більш ефективними.

Щоб вони були доречними на кожній окремій ділянці. Тому, незважаючи на те, що ці всі плани реалізуються, тому що вже є бюджет, ми зараз маємо провести певну ревізію і визначитися, як більш ефективно надалі працювати на цьому шляху.

- ПОПОВА: Вам у цьому допомагають інші антикорупційні органи? Ви подали заяви туди на перевірки Рахунковій палаті?

- НІКІФОРЕНКО: Так, безперечно. Відповідна робота проводиться. І ми сподіваємося, що завдяки зусиллям наших колег із інших правоохоронних органів, ми зможемо бути більш ефективними в інженерному облаштуванні державного кордону.

- ПОПОВА: Хто платить за це інтегроване управління кордонами? Хто сплачує за цю стратегію та імплементацію?

- ХАРТІКАЙНЕН: Звичайно, це головним чином фінансується з бюджету України.

- ПОПОВА: Ви маєте на увазі українського? З наших податків?

- ХАРТІКАЙНЕН: Так, для цього використовуються гроші платників податків. Але, звичайно буде надана значна підтримка з боку ЄС. І, безумовно, ще будуть інші донори, такі як США, а також двостороння підтримка з боку інших країн.

- ПОПОВА: А який відсоток це покриватиме, як Ви вважаєте ?

- ХАРТІКАЙНЕН: Складно це сказати, оскільки офіційних рішень поки немає.

- ПОПОВА: А яким чином зміниться після імплементації цієї стратегії спільне управління кордонами? Яким чином зміниться наш кордон з Російською Федерацією? Що там зміниться? Чи зміниться взагалі там щось?

- НІКІФОРЕНКО: Безперечно, мова йде про розбудову в інженерному плані ділянки кордону з Російською Федерацією. Мова йде про нарощення наших зусиль із забезпечення спеціальних і правових режимів. Це і є результат ІВМ – інтегрованого управління кордонами. Тобто всі суб’єкти (наразі їх нараховується 11) своїми зусиллями покращать і якість охорони державного кордону, і забезпечення прикордонної безпеки на цій ділянці.

- ПОПОВА: Зараз відбувається розведення сил. Тобто ще якийсь час, я так розумію, буде відбуватися, і прикордонники грають там досить значну роль. Яку саме? Що ви будете контролювати, якщо з іншого боку почнуть заходити озброєні люди?

- НІКІФОРЕНКО: Ми готові до виконання завдань і до забезпечення безпеки наших громадян. Прикордонна служба наразі здійснює пропускні операції в контрольних пунктах в’їзду-виїзду. Це ж завдання залишається за нами і після прийняття відповідних рішень. Тому ми виконувати це завдання продовжуємо і забезпечуємо правопорядок на цій ділянці.

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- ПОПОВА: В Золотому буде також КПВВ? Чи там вже є КПВВ? Я чула, що його збираються відкривати нібито, це так?

- НІКІФОРЕНКО: КПВВ в Золотому є, проте воно наразі не функціонує в повній мірі. Якщо буде прийняте відповідне рішення, то ми будемо здійснювати відповідні заходи і там.

- ПОПОВА: Дякую. Наскільки це інтегроване управління кордонами допоможе в зменшенні черг на кордонах? Я сама особисто на машині переїжджала кордон, і зараз на кордонах з Словаччиною постійно великі десятикілометрові черги. Що буде зроблено для того, щоб це припинилося?

- НІКІФОРЕНКО: Наша основна мета і стратегія – це забезпечити таку якість пропуску, щоб пересічний громадянин, перетинаючи державний кордон, взагалі не помічав прикордонних формальностей. Тому ці всі заходи і направлені на те, щоб сприяти пришвидшенню прикордонних процедур, щоб вони були комфортними і безпечними.

- ПОПОВА: Тобто дружина Князева продовжить виїжджати закордон, не помічаючи наших прикордонників?

- ХАРТІКАЙНЕН: Коли ми говоримо про посилення міжвідомчої співпраці, ми також зосереджуємось на процедурах пропуску на кордоні. Зараз ми пропонуємо запровадити пілотні проекти на пунктах пропуску, де би ми змогли протестували ці нові процедури. Ми віримо, що ці нові процедури зможуть пришвидшити час перетину кордону.

Ми також пропонуємо протестувати нову технологію, так звану систему черг, щоб люди не мали приїжджати занадто рано на пункт перетину кордону та заздалегідь знали, коли їм потрібно приїхати, щоб швидко перетнути кордон.

- ПОПОВА: А хто взагалі очолює цей процес з українського боку?

- НІКІФОРЕНКО: З українського боку рівень керівництва IBM доволі високий. Керівником міжвідомчої робочої групи є Віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції – пан Дмитро Кулеба. І до складу міжвідомчої групи входять в тому числі, крім зазначених уже суб’єктів IBM, і наші міжнародні партнери.

- ПОПОВА: А хто є керівником цієї групи з європейської сторони?

- ХАРТІКАЙНЕН: Звичайно, Представництво ЄС в Україні завжди присутнє на цих зустрічах, а також наша Місія. Я намагаюся особисто бути там також. Під час останньої зустрічі я ще не обіймав посаду Голови Консультативної місії ЄС, але наступного разу я намагатимуся вже бути присутнім там.

Також у минулому, на ці зустрічі запрошувались представники Frontex - Європейського агентства прикордонної та берегової охорони.

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