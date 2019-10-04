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6 жовтня • оновлено в 18:11
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"Не "б*ндерівці", а "наші війська"! На Донбасі різко виступили проти відведення ЗСУ

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Жителі Донбасу в паніці і не підтримують відведення українських військ, яке погодили на переговорах у Мінську.

Про це колишній глава Попаснянської РДА Сергій Шакшун розповів в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" у п'ятницю, 4 жовтня.

"Люди дзвонять і кажуть – як можна прибирати наші війська? Наші вже війська! Не говорять, як раніше, "українська армія". А "наші війська"! І що потім з нами буде? Люди переживають. Війна триває шостий рік. І якщо раніше ставлення до ЗСУ "ці бандерівці" або "ці вояки", то зараз це "наші". І "не відпускайте їх нікуди", – поділився він.

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На Донбасі різко виступили проти відведення ЗСУ

На Донбасі різко виступили проти відведення ЗСУ

Скріншот з відео

На думку Шакшуна, відведення повинне бути тільки в бік Росії.

"Ми не повинні здавати ті землі, які відвоювали наші військові. В Станиці Луганській ми відвели свої війська. Росія як не відводила, так і не відводить. Росіяни зараз гуляють вільно в сірій зоні. Плюс до всього війна йде по всій лінії фронту. Якщо вам не доповідають, це дуже погано. Військові дії відбуваються в Попаснянському районі починаючи з Новотошківського. Золоте, Катеринівка, Попасне, Троїцьке – всюди стріляють", – висловився він.

На Донбасі різко виступили проти відведення ЗСУ

На Донбасі різко виступили проти відведення ЗСУ

Скріншот з відео

За словами Шакшуна, в Попаснянський район приїжджає величезна кількість людей з окупованих територій.

"Тільки по школах Попаснянського району в цьому році збільшення на 180 діток. Це не рахуючи перші класи. 180 дітей. Це батьки, які повертаються, приїжджають сюди з Первомайська окупованого, зі Стаханова, з Брянки, з Кіровська. Купують будинки. Для того, щоб жити на нормальних умовах", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі Мирні переговори в Мінську
Місце
Україна
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Внучка офицера Луганска?)))))))
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Null Nemo
Null Nemo
З Європи вже давненько попльовують в сторону України.
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Null Nemo, на тебе давно харкають...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
а у опг зеленского перемирие! Украина готова к войне! росия на сегодня это Зона Концлагерь-Гетто! все идет по плану! никто про Крым и Донбасс не забыл! скинем зеленского и опять начнем войну! окупанты будут ликвидированы и окупированые территории будут освобождены! главная задача Украины довести россию до Банкротства до уровня стран Африки и Азии!
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Хилько Влад
Хилько Влад
Великий Кормчий, Тут конечно много неадекватов, но Кожедуб это просто уникальный сказочный идиот.
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Хилько Влад
Хилько Влад
Кожедуб ruslan, Ты где живешь ушлепок. Где ты вершков нахватался. Похоже из телевизора и 5 канала. Вернись на Землю, оглянись вокруг. Закончи школу, научись хоть-какому-нибудь языку, потом какое-нибудь ремесленное училище. Только потом по своему ремеслу, может быть, ты и составишь умное предложение. А пока лучше молчи, может за умного и сойдешь.
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