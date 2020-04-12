Не антисептик! Комаровський назвав неефективний проти коронавірусу розчин

Антисептик для дезинфікування рук, щоб захиститися від COVID-19 або будь-якого іншого вірусу, не можна робити з використанням борної кислоти.

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Про це на своєму YouTube-каналі розповів відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Борна кислота дійсно продається у 97-відсотковому спиртовому розчині і вона може вбити бактерії у вас на руках. Але її ніхто і ніколи не використовує у дезінфікуючих засобах", – наголосив він.

Комаровський запевняє, що борна кислота – неефективний антисептик проти коронавірусу

За словами Комаровського, такий розчин застосовують у випадках, коли у людини є якісь шкірні бактеріальні інфекції.

"Страхів тут особливих немає. Вона дійсно проникає в кров, але тільки через пошкоджену шкіру. Проте я не рекомендую брати борну кислоту для приготування дезінфікуючих засобів, які потрібно використовувати часто", – наголосив лікар.

Він зазначив, що такий антисептик можна застосовувати тільки раз чи два на день, оскільки невідомо, якими наслідками обернеться цей експеримент для людини. Тому ще раз порадив для приготування дезінфікуючих засобів використовувати спирт або його розчини на основі різних трав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, хлоргексидин, який колишня в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун запропонувала використовувати як антисептик, не має доведеного ефекту і може навіть становити небезпеку.