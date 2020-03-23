Названо країни, куди ще не добрався коронавірус

Епідемія коронавируса COVID-19 поки не добралася до 46 країн.
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Telegram-канал "Коронавірус онлайн" склав список з держав, де офіційно не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус,
"Про новий тип коронаіруса стало відомо 31 грудня 2019 року, а вже сьогодні простіше порахувати ті країни, до яких не добралася хвороба, ніж ті, в яких є хоч 1 випадок", - пишуть автори каналу.
Станом на 23 березня жодного випадку захворювання COVID-19 не з'являлися в таких державах:
Північна Корея
Таджикистан
Туркменістан
Острів Святої Єлени
ДР Конго
М'янма
Ємен
Кот-д'Івуар
Малі
Малаві
Бурунді
південний Судан
Сьєрра-Леоне
Лаос
Центрально-африканська Республіка
Ботсвана
Лесото
Гвінея-Бісау
Комори
Соломонові острови
Західна Сахара
Беліз
Вануату
Сан Томе і Прінсіпі
Самоа
Кірібаті
Мікронезія
Тонга
Маршаллові острови
Північні Маріанські острови
американське Самоа
Сент-Кітс і Невіс
Острови Теркс і Кайкос
Британські Віргінські острови
Карибські Нідерланди
Палау
острови Кука
Ангілья
Тувалу
Острови Уолліс і Футуна
Науру
Сен-Бертелемі
Сен-П'єр і Мікелон
Фолклендські острови
Ніуе
Токелау
Як повідомляв OBOZREVATEL, нобелівський лауреат, Майкл Левітт, у вчорашньому інтерв'ю Los Angeles Times передбачив швидке закінчення пандемії коронавируса.
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