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23 березня • оновлено в 18:17
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Названо країни, куди ще не добрався коронавірус

2.6т
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Епідемія коронавируса COVID-19 поки не добралася до 46 країн.

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Telegram-канал "Коронавірус онлайн" склав список з держав, де офіційно не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус,

"Про новий тип коронаіруса стало відомо 31 грудня 2019 року, а вже сьогодні простіше порахувати ті країни, до яких не добралася хвороба, ніж ті, в яких є хоч 1 випадок", - пишуть автори каналу.

Станом на 23 березня жодного випадку захворювання COVID-19 не з'являлися в таких державах:

  • Північна Корея

  • Таджикистан

  • Туркменістан

  • Острів Святої Єлени

  • ДР Конго

  • М'янма

  • Ємен

  • Кот-д'Івуар

  • Малі

  • Малаві

  • Бурунді

  • південний Судан

  • Сьєрра-Леоне

  • Лаос

  • Центрально-африканська Республіка

  • Ботсвана

  • Лесото

  • Гвінея-Бісау

  • Комори

  • Соломонові острови

  • Західна Сахара

  • Беліз

  • Вануату

  • Сан Томе і Прінсіпі

  • Самоа

  • Кірібаті

  • Мікронезія

  • Тонга

  • Маршаллові острови

  • Північні Маріанські острови

  • американське Самоа

  • Сент-Кітс і Невіс

  • Острови Теркс і Кайкос

  • Британські Віргінські острови

  • Карибські Нідерланди

  • Палау

  • острови Кука

  • Ангілья

  • Тувалу

  • Острови Уолліс і Футуна

  • Науру

  • Сен-Бертелемі

  • Сен-П'єр і Мікелон

  • Фолклендські острови

  • Ніуе

  • Токелау

Як повідомляв OBOZREVATEL, нобелівський лауреат, Майкл Левітт, у вчорашньому інтерв'ю Los Angeles Times передбачив швидке закінчення пандемії коронавируса.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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