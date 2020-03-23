Названо країни, куди ще не добрався коронавірус

Епідемія коронавируса COVID-19 поки не добралася до 46 країн.

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Telegram-канал "Коронавірус онлайн" склав список з держав, де офіційно не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус,

"Про новий тип коронаіруса стало відомо 31 грудня 2019 року, а вже сьогодні простіше порахувати ті країни, до яких не добралася хвороба, ніж ті, в яких є хоч 1 випадок", - пишуть автори каналу.

Станом на 23 березня жодного випадку захворювання COVID-19 не з'являлися в таких державах:

Північна Корея

Таджикистан

Туркменістан

Острів Святої Єлени

ДР Конго

М'янма

Ємен

Кот-д'Івуар

Малі

Малаві

Бурунді

південний Судан

Сьєрра-Леоне

Лаос

Центрально-африканська Республіка

Ботсвана

Лесото

Гвінея-Бісау

Комори

Соломонові острови

Західна Сахара

Беліз

Вануату

Сан Томе і Прінсіпі

Самоа

Кірібаті

Мікронезія

Тонга

Маршаллові острови

Північні Маріанські острови

американське Самоа

Сент-Кітс і Невіс

Острови Теркс і Кайкос

Британські Віргінські острови

Карибські Нідерланди

Палау

острови Кука

Ангілья

Тувалу

Острови Уолліс і Футуна

Науру

Сен-Бертелемі

Сен-П'єр і Мікелон

Фолклендські острови

Ніуе

Токелау

Як повідомляв OBOZREVATEL, нобелівський лауреат, Майкл Левітт, у вчорашньому інтерв'ю Los Angeles Times передбачив швидке закінчення пандемії коронавируса.

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