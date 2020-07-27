Названо захворювання, яке збільшує ризик смерті від коронавірусу
Пацієнти з цукровим діабетом частіше вмирають від коронавірусу.
Пацієнти з цукровим діабетом в шість разів частіше потребують госпіталізації і в 12 разів частіше вмирають від коронавірусу.
До такого висновку прийшли американські вчені в Каліфорнійському університеті, повідомляє Medical Xpress.
Крім того, захворювання сприяє більш важкому протіканню коронавірусної інфекції.
"Одним з найбільш серйозних ускладнень діабету вважається зниження імунних захисних функцій організму. Крім цього, захворювання може привести до інсульту, інфаркту міокарда, порушення іннервації кінцівок, роботи нирок і зору", – зазначив професор медицини Пракаш Дідвані.
За його словами, щоб зменшити ризик смерті від COVID-19, потрібно регулярно перевіряти рівень цукру в крові і перебувати в контакті з лікарями. Також вчені порекомендували дотримуватися соціальної дистанції.
"Крім того, діабетикам варто вести більш активний спосіб життя і добре висипатися", – сказав Дідвані.
Раніше OBOZREVATEL писав, що центр громадського здоров'я України дав рекомендації, як не заразитися коронавірусом на пляжі і під час купання.