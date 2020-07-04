Названо вісім регіонів України, не готових до послаблення карантину

У Києві та семи областях України на сьогоднішній день не виконано критерії для послаблення карантину через пандемію коронавірусу (COVID-19).

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Як повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України, на 4 липня одному або кільком критеріям не відповідають Київ, Волинська, Донецька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська та Чернігівська області.

Так, у Закарпатській області завантаженість лікарень, які приймають пацієнтів із COVID-19, склала 63,55%. А в Донецькій області спостерігається висока тижнева динаміка захворюваності на коронавірус – 376,89%.

Готовність регіонів до пом'якшення обмежувальних заходів оцінюється за чотирма показниками:

завантаженістю лікарень, які приймають пацієнтів із COVID-19,

кількістю проведених у регіоні ПЛР і ІФА-тестів на коронавірус,

відсотком виявлених випадків захворювання серед проведених досліджень,

динамікою тижневої захворюваності порівняно з попереднім тижнем.

МОЗ

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ослаблення карантину, незважаючи на рекордну статистику хворих на COVID-19, просто необхідне Україні, адже без цього їй загрожує ще більша катастрофа через падіння економіки.