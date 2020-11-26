Названо відповіді на математичні загадки, над якими ламали голову в мережі
Математичні загадки на логіку та мислення – одні з найпопулярніших серед користувачів інтернету.
OBOZREVATEL вибрав одні з найцікавіших задачок, над якими в мережі довго ламали голову, хоча часом відповідь дуже проста.
Загадки:
Скільки граней у шестигранного олівця?
Одна цеглина важить 1 кілограм і ще пів цеглини. Скільки важить одна цеглина?
П'ять копачів за 5 годин викопують 5 м канави. Скільки копачів за 100 годин викопають 100 м канави?
Скільки у мене квітів, якщо всі з них окрім двох – троянди, всі окрім двох – тюльпани, і всі крім двох – маргаритки?
Сумарний вік членів сім'ї з 4 осіб дорівнює 68, а 4 роки тому дорівнював 53. Скільки років молодшому члену сім'ї?
Відповіді:
8 граней
2 кг
5 копачів
3 (троє квіток)
3 роки
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