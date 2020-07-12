Названо умову повного зникнення коронавірусу на планеті

Коронавірус може зникнути на планеті за умови свідомого ставлення громадян до карантинних вимог.

Таку думку в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL висловив лікар з Ізраїлю Борис Бриль. "Якщо особливої передачі вірусу не буде, якщо ми її обмежимо, то він буде присутній мінімально, а потім зникне", – заявив він.

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"Якби з самого початку пандемії діяли обмеження, то в принципі не було б потреби в карантині. Поширення вірусу було б обмежено, і смертність була б низькою", – додав лікар. Він пояснив, що мав на увазі дистанцію і масковий режим.

"Якби люди один одному в обличчя не дивилися, якби не підходили один до одного під час розмови впритул, як би вірус поширювався? Вірус би приховали", – запевнив медик.

Він назвав "теорією" ідею колективного імунітету, згідно з якою поширення коронавірусу припиниться, якщо 60% людей в світі перехворіє. "А на практиці поки що не захворіло 60% населення планети".

Як переконаний лікар, в ситуації, що склалася, слід робити ставку на ліки і вакцини, що ргозробляються, а також на свідомість громадян.

Повну версію інтерв'ю з Борисом Брилем скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, доктор медичних наук Оксана Виговська заявила, що коронавірусна інфекція у заражених в Україні протікає легше, ніж в Італії та багатьох інших країнах. Це пов'язано з тим, що перші випадки були завезені з Австрії, Франції та Німеччини.