Названо цікаві завдання на логіку, які задають на співбесіді

При співбесіді на роботу HR-менеджери можуть крім стандартних запитань задати головоломку на логіку, щоб краще визначити тямущість майбутнього співробітника.

OBOZREVATEL публікує приклади кількох таких завдань, які можуть виникнути при прийомі на роботі.

Спібесіда Ілюстрація

Завдання:

5 землекопів за 5 годин викопують 5 м канави. Скільки потрібно землекопів, щоб вирити 100 м канави за 100 годин, якщо продуктивність роботи така ж? Повітряна куля рухається в потоці повітря, в південному напрямку. В якому напрямку будуть майоріти прапори на його гондолі? Чому у яйця один кінець гострий, а інший – тупий? О 12 годині ночі йде дощ. Чи можна очікувати, що через 72 години вигляне сонце? Як варто кинути м'яч, щоб він неодмінно до вас повернувся?

Відповіді можна дізнатися тут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковані цікаві головоломки для дітей, які можуть поставити навіть дорослого в глухий кут. Також названі 5 дитячих загадок, які можуть заплутати навіть дорослих.