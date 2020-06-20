Названо цікаві загадки із секретом і на логіку

Тимур Григоренко Суспільство 03:20, 20.06.2020

Загадки із секретом спершу здаються простими, але над їх розгадкою потрібно подумати, адже відповіді найчастіше нестандартні.

Щоб розгадати такі головоломки потрібно застосувати кмітливість, а часом і почуття гумору. Пропонуємо вам знайти відповіді на такі завдання:

  • Літає без крил, плаче без очей.

  • На футбольний матч завжди приходив один і той же чоловік. До початку гри він вгадував рахунок. Як він це робив?

  • Більше години, менше хвилини.

  • Якою мовою говорять мовчки?

  • Один французький письменник страшенно не любив Ейфелеву вежу, але постійно там обідав (на першому рівні вежі). Як він це пояснював?

Відповіді можна дізнатися тут.

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