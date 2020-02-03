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3 лютого • оновлено в 14:42
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Названо топ-5 найпопулярніших рейсів "Укрзалізниці"

1.3т
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Найпопулярнішим залізничним пасажирським напрямком в Україні у 2019 році став Київ – Харків.

Квитки на цей потяг купили 1,7 млн пасажирів, як повідомили на сторінці "Укрзалізниці" у Facebook.

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За даними перевізника, до п'ятірки також потрапили Київ – Львів (1,6 млн пасажирів), Київ – Дніпро (1,3 млн), Київ – Вінниця (1,1 млн) і Київ – Одеса (0,9 млн).

У 2019 році "Укрзалізниця" реалізувала через онлайн-сервіси 30,4 млн квитків – 57% від загального обсягу. Протягом року продаж проїзних документів через інтернет зріс на 10%.

Названо топ-5 найпопулярніших рейсів "Укрзалізниці"

Названо топ-5 найпопулярніших рейсів "Укрзалізниці"

Укрзалізниця/Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, звільнений з посади глави "Укрзалізниці" Євген Кравцов після розірвання контракту отримає чималу компенсацію.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна
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