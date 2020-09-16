Названо типові побутові звички людей з СРСР

Багато побутових звичок людей в СРСР були породжені злиднями і побутовою необлаштованістю.

Причому в наш час вони залишаються характерними для маси людей навіть добого достатку, пише Максим Мирович у своєму блозі на LiveJournal.

1. Штопати рвані шкарпетки

Звичка штопати діряві шкарпетки найкращим чином спростовує міф про те, що в СРСР люди жили заможно та й могли купити все, що хотіли. Так, зашиваючи, рваний носок натягували на лампочку, щоб допомогти йому зберегти свою форму.

2. Постійно ремонтувати взуття

Через злидні й дефіцит в СРСР люди роками носили туфлі до ремонту: пара нормального взуття могла коштувати половину, а то й всю середню зарплату.

У багатьох громадян навіть був "свій" взуттєвий майстер. При цьому ремонтували навіть те, що ремонту вже не підлягало: на стерті підошви клеїли "профілактику", підфарбовували стерту шкіру, прошивали розвалені задники туфель.

3. Ніколи не лікувати зуби

В СРСР харчування важко було назвати повноцінним, тому що якісний білок був дефіцитом; фруктів і овочів також було мало в продажу. Тому в багатьох зуби псувалися вже до 30-40-річного віку.

Крім того, в СРСР не було нормальної стоматології: зуби без наркозу свердлили "катівною" бормашиною на низьких оборотах, а дірки заліплювали сірим шорстким цементом з затверджувачем, від якого йшов різкий запах ацетону, – з цих причин люди в СРСР уникали візитів до зубного.

4. Купувати продукти про запас

Через те, що в СРСР продукти часто були дефіцитом, людям простіше було купити їжі про запас, набивши кухонні шафи крупами / макаронами / картоплею.

5. Миття підлоги майкою

Ще одна радянська звичка – ніколи не викидати старий одяг. Навіть розтягнуту, штопану майку доношували в якості домашнього одягу, а потім урочисто переводили до категорії ганчірок – нею ще пару років мили підлоги в квартирі, висушуючи на стінці ванни.

6. Пакет з пакетами

Оскільки якісні поліетиленові пакети були в СРСР у дефіциті, їх дбайливо зберігали і навіть прали, щоб використовувати ще багато разів.

7. Банка з гудзиками

Величезна банка, набита старими гудзиками, зберігалася в багатьох квартирах в СРСР. Ця загадкова звичка також стала наслідком злиднів та дефіциту в країні.

8. Колекціонування скляних банок

В СРСР практично всі займалися "закачуванням" на зиму, тому банки, відповідно, не викидалися. У наш час деякі продовжують слідувати цій традиції, відправляючи банки з-під покупних заготовок не на консервацію, а на "вічне зберігання" до шаф.

9. Доїдати всю їжу

Доїдати всю їжу з тарілки, навіть якщо вже наситився, – ще одна звичка, породжена бідністю в СРСР. Це пояснюється культом хліба і моделлю поведінки в сім'ї, що існували за часів СРСР.

10. "Вічний" ремонт

Часто ремонт в СРСР тривав роками, що цілком можна було зрозуміти: приватного ринку найманих робітників тоді практично не існувало, і квартирою займався, як правило, глава сімейства після роботи, по годині-дві на день. Тому бувало, що коли доклеювали шпалери в останній кімнаті, то в першій вже знову був потрібний ремонт.

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