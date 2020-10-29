Названо шість симптомів "тривалого" коронавірусу

Шість симптомів свідчать про високий ризик тривалого перебігу коронавірусу.

Про це заявили вчені з Королівського коледжу Лондона. Дані дослідження опублікували на порталі medrxiv.

На думку вчених, більш високу ймовірність розвитку "тривалого COVID-19" мали люди, у яких в перший тиждень хвороби виявилося понад п'ять симптомів.

Вони виділили симптоми, які вказують на довгий коронавірус: втома, головний біль, кашель, що не припиняється, біль у горлі, задишка і втрата нюху.

Відзначається, що були досліджені понад чотири тисячі пацієнтів з коронавірусом у Британії, США та Швеції. Вони записували симптоми в додаток. З'ясувалося, що у 558 осіб ознаки коронавірусу спостерігалися близько місяця, що вчені і називають "тривалим COVID-19".

У 189 осіб симптоми не пропадали протягом восьми тижнів, а 95 пацієнтів навіть через три місяці не одужали повністю.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Королівському коледжі Лондона визначили, що майже 9% пацієнтів з позитивним результатом на COVID-19 скаржаться на шкірні висипання.