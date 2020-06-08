Названо регіони України, які не готові до пом’якшення карантину

В Україні з 5 до 8 червня зросла кількість регіонів, у яких через погані показники щодо захворюваності на COVID-19 не можна пом'якшувати карантин.

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Це сім областей і місто Київ. Відповідні дані наводить сайт Міністерства охорони здоров'я.

Так, станом на 7 червня до списку входили столиця, а також Чернівецька, Рівненська, Львівська та Волинська області.

Сім областей і місто Київ не готові до ослаблення карантину

Тоді як на ранок понеділка, 8 червня, до них приєдналися Закарпатська, Житомирська та Чернігівська області.

У всіх зазначених регіонах поганий показник щодо інцидентності – занадто багато виявлених нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцією.

Нагадаємо, що перехід областей до наступного етапу пом'якшення карантину можливий у разі відповідності трьом критеріям, визначеними МОЗ: низька інцидентність, низька завантаженість лікарень і високе охоплення тестуванням на COVID-19.

Сім областей і Київ не готові до наступного етапу пом'якшення карантину moz.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 10 червня Україна перейде на черговий етап пом'якшення карантинних обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу. Згідно з постановами головного санітарного лікаря, буде дозволена робота баз відпочинку і санаторіїв, а також проведення масових культурно-мистецьких заходів.