Названо регіони України, які не готові до пом’якшення карантину
В Україні з 5 до 8 червня зросла кількість регіонів, у яких через погані показники щодо захворюваності на COVID-19 не можна пом'якшувати карантин.
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Це сім областей і місто Київ. Відповідні дані наводить сайт Міністерства охорони здоров'я.
Так, станом на 7 червня до списку входили столиця, а також Чернівецька, Рівненська, Львівська та Волинська області.
Тоді як на ранок понеділка, 8 червня, до них приєдналися Закарпатська, Житомирська та Чернігівська області.
У всіх зазначених регіонах поганий показник щодо інцидентності – занадто багато виявлених нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцією.
Нагадаємо, що перехід областей до наступного етапу пом'якшення карантину можливий у разі відповідності трьом критеріям, визначеними МОЗ: низька інцидентність, низька завантаженість лікарень і високе охоплення тестуванням на COVID-19.
Як повідомляв OBOZREVATEL, з 10 червня Україна перейде на черговий етап пом'якшення карантинних обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу. Згідно з постановами головного санітарного лікаря, буде дозволена робота баз відпочинку і санаторіїв, а також проведення масових культурно-мистецьких заходів.