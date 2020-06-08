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8 червня • оновлено в 16:17
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Названо регіони України, які не готові до пом’якшення карантину

  • В Україні за останню добу зросла кількість регіонів, які не готові до пом’якшення карантину

  • Йдеться про сім областей і місто Київ, які мають погані показники щодо захворюваності на коронавірус

  • Ймовірно, з 10 червня там не дозволять відновити роботу баз відпочинку і проводити масові культурно-мистецькі заходи

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В Україні з 5 до 8 червня зросла кількість регіонів, у яких, через погані показники щодо захворюваності на коронавірус, не можна пом'якшувати карантин.

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Це сім областей і місто Київ. Відповідні дані наводить сайт Міністерства охорони здоров'я.

Так, станом на 7 червня до списку входили столиця, а також Чернівецька, Рівненська, Львівська і Волинська області.

Названо регіони України, які не готові до пом’якшення карантину

Тоді як на ранок понеділка, 8 червня, до них приєдналися Закарпатська, Житомирська та Чернігівська області.

У всіх зазначених регіонах поганий показник щодо інцидентності – занадто багато виявлених нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцією.

Нагадаємо, що перехід областей до наступного етапу пом'якшення карантину можливий у випадку відповідності трьом критеріям, визначеним МОЗ: низька інцидентність, низька завантаженість лікарень і високе охоплення тестуванням на COVID-19.

Сім областей і Київ не готові до наступного етапу пом'якшення карантину

Сім областей і Київ не готові до наступного етапу пом'якшення карантину

moz.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 10 червня Україна перейде на черговий етап пом'якшення карантинних обмежень у зв'язку з пандемією коронавірусу. Згідно з постановами головного санітарного лікаря, буде дозволена робота баз відпочинку і санаторіїв, а також проведення масових культурно-мистецьких заходів.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
карантин Міністерство охорони здоров'я
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