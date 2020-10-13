Названо регіони України із найбільшим приростом випадків COVID-19

Вікторія Довгань Суспільство 09:19, 13.10.2020 Оновлено: 09:19, 13.10.2020

В Україні регіонами із найшвидшим приростом кількості хворих на коронавірус 12 жовтня стали місто Київ, Харківська область та Львівщина.

Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони. Зокрема у столиці число інфікованих вже досягло 28 090 (+397 за добу), у Харківській області – 25 625 (+439), а на Львівщині – 23 129 (+341).

Регіони із найшвидшим приростом кількості хворих на COVID-19.
Сайт РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 жовтня коронавірус у Харківській області виявили у 741 особи, у Києві – в 196, а в Львівській області – у 200 пацієнтів.

  • Нагадаємо, станом на ранок 13 жовтня кількість хворих на COVID-19 в Україні досягла 270 587 випадків, з них 5 133 виявлені за добу.

  • Від COVID-19 в країні померли вже 5 122 особи (+107 за добу), а 116 562 пацієнтів (+2 152) повністю побороли хворобу.

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