Названо регіони України, де залишилося найменше ліжок для хворих на COVID-19

У двох областях України вже більш ніж на 70% заповнені лікарняні ліжка в медустановах, які приймають пацієнтів із коронавірусом.

Тоді як у середньому по країні заповнено 52% таких ліжко-місць. Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я, які опубліковано на його сайті.

Зокрема, найбільш завантаженими на сьогодні є лікарні у Полтавській (73,9%) і Черкаській (70,2%) областях. У Києві, який декілька тижнів лідирує за кількістю щоденно виявлених випадків COVID-19, зайнято 54,3% ліжок.

Загалом же в країні введено вже 53 445 лікарняних ліжок для хворих на коронавірус чи пацієнтів, у яких підозрюють цей діагноз.

Крім цього, в країні продовжує зростати показник захворюваності на коронавірусну інфекцію. Станом на 21 листопада, він становить 424,7 за норми 40. Найгірша ситуація спостерігається в Сумській області – 727,2, а в столиці цей показник становить 491,7.

Нагадаємо: в Україні на ранок суботи, 21 листопада, підтверджено 612 665 випадків COVID-19. З них за добу було виявлено 14 580, що побило попередній рекорд. Інфекція забрала життя вже 10 813 українців, водночас 282 313 пацієнтів змогли побороти її.

Індикаторні показники для визначення регіонів України зі значним поширенням COVID-19 moz.gov.ua

Індикаторні показники для визначення регіонів України зі значним поширенням COVID-19 станом на 21.11.2020 року moz.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській міській клінічній лікарні №12 наклала на себе руки жінка, яка лікувалася від коронавірусу. Правоохоронці зазначили, що вона повісилася.

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