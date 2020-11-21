Названо регіони України, де залишилося найменше ліжок для хворих на COVID-19

У двох областях України вже більш ніж на 70% заповнені лікарняні ліжка в медустановах, які приймають пацієнтів із коронавірусом.

Тоді як у середньому по країні заповнено 52% таких ліжко-місць. Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я, які опубліковано на його сайті.

Зокрема, найбільш завантаженими на сьогодні є лікарні у Полтавській (73,9%) і Черкаській (70,2%) областях. У Києві, який декілька тижнів лідирує за кількістю щоденно виявлених випадків COVID-19, зайнято 54,3% ліжок.

Загалом же в країні введено вже 53 445 лікарняних ліжок для хворих на коронавірус чи пацієнтів, у яких підозрюють цей діагноз.

Крім цього, в країні продовжує зростати показник захворюваності на коронавірусну інфекцію. Станом на 21 листопада, він становить 424,7 за норми 40. Найгірша ситуація спостерігається в Сумській області – 727,2, а в столиці цей показник становить 491,7.

Нагадаємо: в Україні на ранок суботи, 21 листопада, підтверджено 612 665 випадків COVID-19. З них за добу було виявлено 14 580, що побило попередній рекорд. Інфекція забрала життя вже 10 813 українців, водночас 282 313 пацієнтів змогли побороти її.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Київській міській клінічній лікарні №12 наклала на себе руки жінка, яка лікувалася від коронавірусу. Правоохоронці зазначили, що вона повісилася.

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