Названо регіони-лідери за кількістю хворих на коронавірус: де ситуація найгірша

В Україні зараз найбільша кількість активних хворих на коронавірус (COVID-19) спостерігається в місті Києві та на Одещині.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook, найбільше нових випадків COVID-19 за останню добу зафіксовано в Києві – 1518.

Водночас в Одеській області виявлено 1002 випадки коронавірусу, у Запорізькій області – 817, Київській області – 809 та Дніпропетровській області – 798 випадків.

Додамо, що з початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в Україні зафіксували в Києві – 79 809, Харківській – 59 285, Одеській – 51 148 і Львівській областях – 49 831.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на ранок неділі, 6 грудня, кількість випадків коронавірусу досягла 813 306. За минулу добу цей діагноз підтвердили ще в 11 590 осіб.