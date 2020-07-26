Названо регіони-лідери за кількістю хворих на коронавірус: понад 130 випадків за добу
Львівська область продовжує бути лідером за кількістю щоденно виявлених випадків коронавірусу. Минулої доби COVID-19 там діагностували ще у 130 осіб.
Крім цього, до трійки епіцентрів коронавірусної хвороби потрапили Київ та Івано-Франківщина. Про це свідчать дані РНБО.
Так, у столиці за останню добу виявили ще 95 випадків зараження COVID-19, а в Івано-Франківській області – 88.
Серед цієї трійки регіонів-лідерів лише у Києві минулої доби не зафіксували жодної смерті від коронавірусу, але водночас не було й тих, хто одужав.
На Львівщині від COVID-19 померло ще шість осіб, тоді як 26 вдалося побороти хворобу. В Івано-Франківській області не було жодної смерті, а 18 пацієнтів одужали.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 25 липня дев'ять областей України не були готові до пом'якшення протиепідемічних обмежень, введених через коронавірус. Водночас добу тому йшлося лише про шість регіонів.