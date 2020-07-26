Названо регіони-лідери за кількістю хворих на коронавірус: більше 130 випадків за добу

Львівська область продовжує бути лідером за кількістю щоденно виявлених випадків коронавірусу. Минулої доби COVID-19 там діагностували ще у 130 осіб.

Крім цього, до трійки епіцентрів коронавірусної хвороби потрапили Київ та Івано-Франківщина. Про це свідчать дані РНБО.

Так, у столиці за останню добу виявили ще 95 випадків зараження COVID-19, а в Івано-Франківській області – 88.

Серед цієї трійки регіонів-лідерів, лише у Києві минулої доби не зафіксували жодної смерті від коронавірусу, але водночас не було й тих, хто одужав.

На Львівщині від COVID-19 померло ще шість осіб, тоді як 26 вдалося побороти хворобу. В Івано-Франківській області не було жодної смерті, а 18 пацієнтів одужали.

Антирейтинг областей України щодо коронавірусу (covid19.rnbo.gov.ua)

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 25 липня дев'ять областей України не були готові до пом'якшення протиепідемічних обмежень, введених через коронавірус. Водночас добу тому йшлося лише про шість регіонів.