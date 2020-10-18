Названо регіони-лідери за кількістю хворих на COVID-19

В Україні зараз найбільша кількість активних хворих на коронавірус (COVID-19) спостерігається на Харківщині та в місті Києві.

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, найбільше нових випадків COVID-19 за останню добу зафіксовано в Харківській області – 589, зокрема в місті Харків – 422 (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Водночас у Києві виявлено 453 випадки коронавірусу, у Хмельницькій області – 338, Сумській області – 326 та Львівській області – 305 випадків.

Додамо, що з початку пандемії найбільше випадків COVID-19 в Україні зафіксували в Києві – 30 463, Харківській – 28 518 і Львівській областях – 24 844.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 18 жовтня в Україні офіційно підтверджено 298 872 випадки коронавірусної інфекції. З них 5231 було виявлено за минулу добу.