Названо регіони-лідери за кількістю хворих на COVID-19
В Україні декілька днів поспіль не змінюються області-лідери за стрімким поширенням коронавірусу. Зокрема, п’ять регіонів значно випереджають інших за кількістю щоденно виявлених випадків COVID-19.
Це Львівщина, Київ, Харківщина, Івано-Франківщина та Одещина. На цьому під час брифінгу 6 серпня наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ми продовжуємо встановлювати антирекорди щодо кількості хворих у конкретних регіонах. Ви бачите, яка нині ситуація спостерігається в Харківській області, яка за декілька днів вирвалася у лідери, в Одеській… Шановні українці, COVID-19 нікуди не подівся", – зауважив він.
Зокрема, за останню добу у Львівській області коронавірус діагностували ще в 197 осіб, у Києві додалося 180 хворих, у Харківській області – 142, Івано-Франківській – 127, Одеській – 110. Тоді як в інших регіонах щоденно фіксують менш ніж 100 інфікувань COVID-19.
За весь час пандемії в цих регіонах зафіксовано випадків коронавірусної інфекції:
Львівська область – 10 420;
м. Київ – 8992;
Івано-Франківська область – 5295;
Харківська область – 4381;
Одеська область – 3748.
У зв'язку з цим міністр укотре закликав українців не нехтувати рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я.
"Потрібно носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептиком. Це дуже прості правила, але вони 100% знижують ризик інфікування коронавірусною хворобою", – запевнив Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 6 серпня, в Україні офіційно підтверджено 76 808 випадків коронавірусної інфекції. З них 1318 – виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту.