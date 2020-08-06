Названо регіони-лідери за кількістю хворих на COVID-19

В Україні чотири області та Київ вибилися в лідери за кількістю щоденно виявлених випадків COVID-19.

В Україні декілька днів поспіль не змінюються області-лідери за стрімким поширенням коронавірусу. Зокрема, п’ять регіонів значно випереджають інших за кількістю щоденно виявлених випадків COVID-19.

Це Львівщина, Київ, Харківщина, Івано-Франківщина та Одещина. На цьому під час брифінгу 6 серпня наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми продовжуємо встановлювати антирекорди щодо кількості хворих у конкретних регіонах. Ви бачите, яка нині ситуація спостерігається в Харківській області, яка за декілька днів вирвалася у лідери, в Одеській… Шановні українці, COVID-19 нікуди не подівся", – зауважив він.

Карта поширення коронавірусу в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

Зокрема, за останню добу у Львівській області коронавірус діагностували ще в 197 осіб, у Києві додалося 180 хворих, у Харківській області – 142, Івано-Франківській – 127, Одеській – 110. Тоді як в інших регіонах щоденно фіксують менш ніж 100 інфікувань COVID-19.

За весь час пандемії в цих регіонах зафіксовано випадків коронавірусної інфекції:

Львівська область – 10 420;

м. Київ – 8992;

Івано-Франківська область – 5295;

Харківська область – 4381;

Одеська область – 3748.

Регіони-лідери за кількістю нових випадків COVID-19 в Україні (covid19.rnbo.gov.ua)

У зв'язку з цим міністр укотре закликав українців не нехтувати рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я.

"Потрібно носити маски, дотримуватися соціальної дистанції, користуватися антисептиком. Це дуже прості правила, але вони 100% знижують ризик інфікування коронавірусною хворобою", – запевнив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок четверга, 6 серпня, в Україні офіційно підтверджено 76 808 випадків коронавірусної інфекції. З них 1318 – виявлено за минулу добу, що стало новим антирекордом із добового приросту.